La Dirección Regional de Salud (DIRESA) Ica, a través de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas (DEMID), desarrolló una asistencia técnica para fortalecer la disponibilidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en los establecimientos de salud de la región, ante el escenario de posibles lluvias intensas y el Fenómeno El Niño 2026-2027.

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La jornada contó con la participación de profesionales químicos farmacéuticos y equipos técnicos de las diferentes unidades ejecutoras de Ica. Durante la actividad, los participantes recibieron orientación sobre la gestión de medicamentos y otros productos esenciales para la atención de la población.

Entre los temas abordados estuvieron la disponibilidad de medicamentos esenciales, la ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras y la migración al sistema SISMED V2.6.

Asimismo, se revisaron los principales hallazgos identificados durante las acciones de monitoreo y supervisión realizadas en los establecimientos de salud del primer nivel de atención.

La asistencia técnica también incluyó contenidos relacionados con el Observatorio de Precios, control publicitario y otros aspectos vinculados con la gestión de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

La DIRESA Ica señaló que estas acciones están orientadas a fortalecer las capacidades del personal de salud y mejorar la gestión de los recursos disponibles, con el propósito de garantizar el abastecimiento oportuno de medicamentos y productos esenciales ante posibles situaciones de emergencia.

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