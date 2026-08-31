Ica prepara disponibilidad de medicamentos y productos sanitarios ante posibles emergencias por lluvias. (Foto: Diresa)
Ica prepara disponibilidad de medicamentos y productos sanitarios ante posibles emergencias por lluvias. (Foto: Diresa)
Por Redacción EC

La Dirección Regional de Salud (DIRESA) Ica, a través de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas (DEMID), desarrolló una asistencia técnica para fortalecer la disponibilidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en los establecimientos de salud de la región, ante el escenario de posibles lluvias intensas y el Fenómeno El Niño 2026-2027.

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