La descolmatación consiste en implementar bordos en el río Ica a la altura de Ocucaje. (América TV)
La descolmatación consiste en implementar bordos en el río Ica a la altura de Ocucaje. (América TV)
Por Redacción EC

Las autoridades locales con apoyo de las fuerzas del Ejército están realizando labores para prevenir futuros desbordes del río Ica en el distrito de Ocucaje. Estas labores cuentan con tiempo limitado para combatir el riesgo de que los cultivos y viviendas de la zona se vean afectadas por posibles aniegos durante la época más intensa del fenómeno El Niño.

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