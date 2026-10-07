Las autoridades locales con apoyo de las fuerzas del Ejército están realizando labores para prevenir futuros desbordes del río Ica en el distrito de Ocucaje. Estas labores cuentan con tiempo limitado para combatir el riesgo de que los cultivos y viviendas de la zona se vean afectadas por posibles aniegos durante la época más intensa del fenómeno El Niño.

Este miércoles 7 de octubre, los trabajos se concentraron a la altura del kilómetro 330 de la carretera Panamericana Sur, en el centro poblado Paraya. Con grúas y otra maquinaria pesada, personal militar está realizando la construcción de bordos de unos 4 metros de profundidad en el lugar.

“Nuestro compromiso es proteger a la población (...) la intención es trabajar coordinadamente. Tenemos un mes para poder realizar estos trabajo”, detalló el comandante EP Roberto Miranda Arenas a América Noticias.

La descolmatación consiste en implementar bordos en el río Ica a la altura de Ocucaje. (América TV)

La descolmatación consiste en implementar bordos en el río Ica a la altura de Ocucaje. (América TV)

En total, el Ejército ha desplegado dos batallones, uno en el sector de Santiaguillo y otro en Ocucaje. En total, esperan concluir labores de descolmatación del río Ica para unos 1.650 metros y así resguardar la zona agrícola de Paraya.

La alcaldesa de Ocucaje, Laura Peña, aprovechó la oportunidad para llamar la atención sobre la falta de conciencia que hay acerca del riesgo que corren los cultivos y viviendas en Paraya ante el futuro fenómeno El Niño. Según explicó, recién en el 2026 se están terminando de aprobar fichas técnicas definitivas para las labores de descolmatación.