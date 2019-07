Gobernador regional de Ica: “Si Senace lo autoriza, bienvenido el puerto” 

En estos días, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) responderá la apelación presentada por el Consorcio Terminal Portuario Paracas S.A. (TPP) para la modernización del Terminal Portuario General San Martín, ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas.



El último martes, la población de Paracas se manifestó en contra de las modificaciones que habilitarían la construcción de un almacén de concentrado de minerales en esta zona. El gobernador regional de Ica, Javier Gallegos, precisa que su institución respetará la decisión que tome al respecto la entidad competente.

— ¿La modernización del puerto San Martín amenaza la Reserva Nacional de Paracas?



Hasta el momento, la segunda etapa aún no ha sido autorizada, no se ha avanzado esa parte. Lo importante es que cumpla todas las normas y no se perjudiquen los recursos naturales. Como gobierno regional, respetaremos las decisiones de las instituciones competentes, y que la inversión se ejecute y beneficie a los ciudadanos.

— En estos días, Senace emitirá su respuesta a la apelación. En caso de que se falle en favor de las modificaciones, esto podría seguir generando rechazos en la población.



Estoy de acuerdo en que si no cumple todas las normas establecidas, las autorizaciones adecuadas, cualquier ciudadano puede salir a protestar. Yo espero que Senace dé su opinión técnica y, de acuerdo con eso, damos nuestra opinión. Si es negativa, respaldo a la población porque no se puede adjudicar una obra que perjudique a la fauna. Pero, si Senace autoriza y se cumplen todos los requisitos de ley, bienvenido, porque al final la inversión tiene que seguir avanzando.

— Por otro lado, ¿qué impactos positivos podrían traer estas modificaciones?



Lo importante es que cuando alguien invierte, sea el Estado o la empresa privada, cumpla todas las normas para no perjudicar a la naturaleza del lugar. A través de este puerto no solo salen minerales, sino productos de agroexportación. Liberaríamos también el tráfico del puerto del Callao. Pero para eso hay que cumplir las normas establecidas para no perjudicar a la población.

— ¿Qué avances o trabas ha tenido en estos seis meses al frente del GORE Ica, en base a las reuniones con el Ejecutivo?



Hasta el momento no se ha logrado casi ningún objetivo porque como casi todos los GORE han asumido el cargo en enero, muchos de ellos lo que hicieron primero fue adecuar los proyectos. Hay muchos que tenían el código SNIP viabilizados, pero como cambiaron la norma para adecuar Invierte.Pe, tienen que actualizar los perfiles, expedientes. Eso ha hecho que casi todos los gobiernos regionales en los meses de enero, febrero, hasta marzo, no puedan comprometer en ejecución, simplemente en actualizar el proyecto de inversión y expedientes.

— ¿Cuál es su respuesta a lo dicho por el ministro de Economía respecto a la baja ejecución del presupuesto en regiones?



Si esto ocurre, es porque la burocracia de los ministerios, sobre todo del MEF, no da facilidades o no adecúa estas normas para que se pueda comprometer con mayor eficiencia