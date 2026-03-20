La revista National Geographic incluyó a la Huacachina, ubicada en la región Ica, en su lista de los oasis más bellos del planeta.

Según una publicación difundida el 18 de marzo de 2026, el atractivo peruano destaca por su valor natural y paisajístico en medio de dunas de gran altura.

El reconocimiento posiciona a la laguna iqueña como el único ejemplar natural de Sudamérica considerado en esta categoría por la organización internacional. Asimismo, es el único representante de todo el continente americano que figura en la selección de seis destinos mundiales destacados por la entidad.

Reconocimiento al oasis de la Huacachina en National Gographic.

La lista elaborada por la redactora Julia Cuesta del Hoyo incluye destinos ubicados en los continentes de África y Asia. Entre los lugares seleccionados junto al oasis peruano se encuentran Siwa en Egipto, Ubari en Libia, Yueyaquan en China, Wadi Bani Khalid en Omán y Chebika en Túnez.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) señaló que esta distinción reafirma el posicionamiento del país para el turismo de naturaleza y aventura. Por su parte, la comisión de Turismo de la Municipalidad de Ica calificó el reconocimiento como un hecho de relevancia para la identidad local.

La Huacachina es actualmente un Área de Conservación Regional que mantiene aguas de tonalidades verdes rodeadas de vegetación de palmeras y huarangos. En el entorno desértico que la circunda, los visitantes realizan actividades recreativas como el sandboarding y recorridos en vehículos de arena.