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La Laguna de Huacachina, ambiente reconocido como uno de los oasis más bellos del planeta según National Geographic. (Foto: Andina)
La Laguna de Huacachina, ambiente reconocido como uno de los oasis más bellos del planeta según National Geographic. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La revista National Geographic incluyó a la Huacachina, ubicada en la región Ica, en su lista de los oasis más bellos del planeta.

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