El servicio de vehículos tubulares en el balneario de Huacachina, en Ica, fue suspendido luego de un operativo realizado por la Fiscalía de Prevención del Delito, que detectó presuntas deficiencias en la documentación y las condiciones de operatividad de estas unidades. La intervención se realizó con apoyo de la Policía Nacional.

La medida busca prevenir accidentes y verificar que los vehículos utilizados para transportar a turistas nacionales y extranjeros cuenten con las autorizaciones y requisitos necesarios para circular. Tras el operativo, los operadores decidieron no brindar el servicio durante la jornada.

Juan Bautista Flores Palacios, representante de los conductores y propietarios de vehículos tubulares, señaló que las autoridades solicitaron la regularización de documentos como el SOAT y la tarjeta de circulación, además de otras autorizaciones. Indicó que los operadores mantienen reuniones para evaluar la forma de cumplir con las exigencias.

Según Flores Palacios, en Huacachina operarían entre 150 y 200 vehículos tubulares, aunque durante el reporte también se mencionó una cifra aproximada de 300 unidades vinculadas al servicio turístico. En el ingreso al balneario se observó presencia policial para hacer cumplir la disposición.

Los representantes de los trabajadores sostienen que existe un problema relacionado con la falta de una regulación específica para estos vehículos, cuya estructura fue modificada para incorporar asientos destinados al transporte de pasajeros. Señalaron que los motores, chasis y sistemas eléctricos mantienen sus características originales, mientras que las principales modificaciones corresponden al área destinada a los pasajeros.

Representantes del Gobierno Regional de Ica, la Municipalidad Provincial de Ica y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones han planteado la necesidad de establecer una regulación más precisa y estricta para estos vehículos y el servicio turístico que brindan.

La suspensión ocurre luego de accidentes registrados durante recorridos por las dunas. Uno de los casos más recientes ocurrió aproximadamente dos meses atrás, cuando una turista estadounidense perdió un brazo tras el vuelco de uno de estos vehículos durante un recorrido.

Los operadores turísticos señalaron que están dispuestos a regularizar su actividad y cumplir con los requisitos solicitados por las autoridades para retomar el servicio.