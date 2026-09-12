Suspenden servicio de tubulares en Huacachina mientras operadores regularizan autorizaciones. (Foto: Andina)
Suspenden servicio de tubulares en Huacachina mientras operadores regularizan autorizaciones. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El servicio de vehículos tubulares en el balneario de Huacachina, en Ica, fue suspendido luego de un operativo realizado por la Fiscalía de Prevención del Delito, que detectó presuntas deficiencias en la documentación y las condiciones de operatividad de estas unidades. La intervención se realizó con apoyo de la Policía Nacional.

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