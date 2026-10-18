Un accidente de tránsito registrado este sábado en el kilómetro 230 de la antigua carretera Panamericana Sur, en la provincia de Pisco, región Ica, dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, y una herida. Las circunstancias del siniestro son materia de investigación por parte de las autoridades.

Integrantes de la Compañía de Bomberos de Pisco acudieron al lugar del accidente y confirmaron el fallecimiento de las cuatro personas. El único sobreviviente, quien resultó herido, fue evacuado de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco para recibir atención médica.

Tras el siniestro, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonaron la zona donde se encontraban los cuerpos para facilitar las diligencias del Ministerio Público.

Asimismo, peritos de criminalística llegaron al lugar para recoger evidencias materiales y recabar testimonios de las personas presentes, con el objetivo de esclarecer las causas del accidente.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.