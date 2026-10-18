Foto referencial. Andina
Foto referencial. Andina
Por Redacción EC

Un accidente de tránsito registrado este sábado en el kilómetro 230 de la antigua carretera Panamericana Sur, en la provincia de Pisco, región Ica, dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, y una herida. Las circunstancias del siniestro son materia de investigación por parte de las autoridades.

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