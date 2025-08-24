La madrugada de este domingo 24 de agosto, un atentado con explosivos estremeció el balneario de la Huacachina, en la región Ica, uno de los destinos turísticos más visitados del país. El estallido ocurrió en las inmediaciones de la discoteca Hakuna Matata, dejando varios vehículos dañados en su parte delantera y trasera.

Aunque no se registraron víctimas, la magnitud de la explosión generó alarma entre turistas y residentes, ya que la zona concentra gran parte de la vida nocturna de la ciudad con bares, discotecas y restaurantes que cada fin de semana reciben a cientos de visitantes nacionales y extranjeros.

De acuerdo con las primeras indagaciones, no se descarta que el ataque esté vinculado a bandas de extorsionadores, quienes en los últimos años han utilizado explosivos para presionar a empresarios y comerciantes. El hecho preocupa especialmente porque este tipo de prácticas criminales estaría alcanzando lugares de alta visibilidad internacional, como la Huacachina y Paracas.

Las autoridades locales han demandado una acción inmediata del Gobierno y de las fuerzas del orden para identificar a los responsables y restablecer la confianza en la seguridad de la región. La Huacachina, famosa por sus dunas y su laguna natural, es considerada un atractivo turístico de interés mundial y un motor económico clave para Ica, ahora amenazado por la creciente violencia organizada.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.