Primeras hipótesis apuntan a un posible caso de extorsión contra locales nocturnos. (Foto: X/@RogerAderly)
Redacción EC

La madrugada de este domingo 24 de agosto, un con explosivos estremeció el balneario de la Huacachina, en la región , uno de los destinos turísticos más visitados del país. El estallido ocurrió en las inmediaciones de la discoteca Hakuna Matata, dejando varios vehículos dañados en su parte delantera y trasera.

Aunque no se registraron víctimas, la magnitud de la generó alarma entre turistas y residentes, ya que la zona concentra gran parte de la vida nocturna de la ciudad con bares, discotecas y restaurantes que cada fin de semana reciben a cientos de visitantes nacionales y extranjeros.

De acuerdo con las primeras indagaciones, no se descarta que el ataque esté vinculado a bandas de extorsionadores, quienes en los últimos años han utilizado explosivos para presionar a empresarios y comerciantes. El hecho preocupa especialmente porque este tipo de prácticas criminales estaría alcanzando lugares de alta visibilidad internacional, como la Huacachina y Paracas.

Las autoridades locales han demandado una acción inmediata del Gobierno y de las fuerzas del orden para identificar a los responsables y restablecer la confianza en la seguridad de la región. La Huacachina, famosa por sus dunas y su laguna natural, es considerada un atractivo turístico de interés mundial y un motor económico clave para Ica, ahora amenazado por la creciente violencia organizada.

