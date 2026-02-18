Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un bus interprovincial se volcó la noche de este miércoles en la Panamericana Sur, a la altura del sector Santa Cruz. Foto: La Lupa
Un bus interprovincial se volcó la noche de este miércoles en la Panamericana Sur, a la altura del sector Santa Cruz. Foto: La Lupa
Por

Un bus interprovincial de la empresa Oltursa se volcó la noche del miércoles 18 en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 368, en el sector Santa Cruz, provincia de Palpa, cerca del distrito de Ocucaje, en la región Ica. La unidad trasladaba a decenas de pasajeros cuando ocurrió el accidente, que generó una rápida movilización de pobladores y equipos de emergencia para el rescate.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Ica: bus lleno de pasajeros fue arrastrado por huaicos en la Panamericana Sur
Ica

Ica: bus lleno de pasajeros fue arrastrado por huaicos en la Panamericana Sur

Un día con la Patrulla Pingüino: quiénes son los jóvenes profesionales que lo dejan todo para internarse en el desierto y salvar el tesoro natural de nuestra costa
Somos

Un día con la Patrulla Pingüino: quiénes son los jóvenes profesionales que lo dejan todo para internarse en el desierto y salvar el tesoro natural de nuestra costa

Pisco: explosión en cuartel El Polvorín deja siete soldados heridos y uno desaparecido
Ica

Pisco: explosión en cuartel El Polvorín deja siete soldados heridos y uno desaparecido

Ica: Sismo de magnitud 5.0 remeció la ciudad
Sucesos

Ica: Sismo de magnitud 5.0 remeció la ciudad