Ica: bus lleno de pasajeros fue arrastrado por huaicos en la Panamericana Sur

Un bus interprovincial de la empresa Oltursa se volcó la noche del miércoles 18 en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 368, en el sector Santa Cruz, provincia de Palpa, cerca del distrito de Ocucaje, en la región Ica. La unidad trasladaba a decenas de pasajeros cuando ocurrió el accidente, que generó una rápida movilización de pobladores y equipos de emergencia para el rescate.

Según informó el Cuerpo General de Bomberos del Perú (CGBP), el siniestro se produjo luego de que intensas precipitaciones ocasionaran la caída de un huaico que invadió la vía. En la web institucional se señala que los rescates también se realizan en el río.

Accidente es atendido por los Bomberos. Foto: captura

El deslizamiento de lodo y piedras habría sorprendido al conductor mientras atravesaba la zona afectada por las lluvias, cubriendo parte de la carretera y provocando que el vehículo perdiera estabilidad hasta quedar recostado a un costado del camino.

Testigos señalaron que los pasajeros comenzaron a ser rescatados en medio de la oscuridad y con el tránsito restringido en la zona. Las autoridades continúan evaluando las causas del accidente y el número de heridos, mientras prosiguen las labores de auxilio y traslado hacia centros de salud cercanos.

Conductores que transitaban por el sector grabaron los momentos posteriores al siniestro. En los videos difundidos en redes sociales se aprecia al bus interprovincial inclinado sobre uno de sus lados, mientras rescatistas y civiles intentan ayudar a los heridos y verificar la magnitud del hecho.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha confirmado oficialmente la situación de los pasajeros ni del personal a bordo. Se espera que en las próximas horas se brinde un reporte detallado conforme avancen las diligencias.