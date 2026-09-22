Dueños de tubulares en Ica tendrán una mesa de diágolo con autoridades. Foto: Buenos Días Perú
Dueños de tubulares en Ica tendrán una mesa de diágolo con autoridades. Foto: Buenos Días Perú
Por Redacción EC

Luego de una semana de paro indefinido, conductores de vehículos tubulares en la zona de la Huacachina, en Ica, levantaron esta medida tras reunirse con representantes de la Asociación Peruana de Empresas Turísticas y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

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