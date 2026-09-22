Luego de una semana de paro indefinido, conductores de vehículos tubulares en la zona de la Huacachina, en Ica, levantaron esta medida tras reunirse con representantes de la Asociación Peruana de Empresas Turísticas y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Uno de los dirigentes indicó que, despúes de esta primera etapa de diálogo, se instalará una nueva mesa técnica por un periodo de seis meses.

Buenos Días Perú indicó que varios turistas están al pendiente que se reanuden las actividades, sin embargo, otros evitaron realizar el recorrido en los tubulares, ya que los consideran riesgosos, debido a las muertes en meses anteriores.

Empresarios y propietarios de vehículos tubulares reclaman por suspensión de sus servicios en la Huacachina. (TVPerú)

Rubén Camargo, dirigente del sector, detalló que este espacio de diálogo buscará establecer consensos y mejoras estructurales para el servicio.

Modernizarán sistema de pago para tubulares

En esa misma línea, el representante gremial adelantó que presentarán una solicitud formal para modernizar el sistema de recaudación que plantea que los cobros de ingreso se realicen exclusivamente de manera digital o mediante terminales POS, descartando el uso de dinero en efectivo con el propósito de garantizar la transparencia y evitar cualquier tipo de suspicacia frente a los ingresos.

Por su parte, la Asociación Peruana de Empresas Turísticas reafirmó su compromiso de mantener un trabajo articulado entre el aparato estatal y el sector privado. Desde la institución subrayaron que el objetivo primordial de estos esfuerzos conjuntos es potenciar y consolidar al oasis de la Huacachina como uno de los destinos más atractivos e importantes del país.

Muerte de turista

Hace dos meses, la turista Sabina Yesmin Khatún, de nacionalidad estadounidense, sufrió la amputación de su brazo derecho tras la violenta volcadura de un vehículo tubular en las dunas de la Huacachina el sábado 18 de julio mientras el grupo de visitantes realizaba un recorrido recreativo por el desierto de Ica.