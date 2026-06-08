Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Buscan a dos pescadores desaparecidos tras zozobra de nave artesanal. (Foto: Captura/América Noticias)
Buscan a dos pescadores desaparecidos tras zozobra de nave artesanal. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

Dos pescadores artesanales permanecen desaparecidos luego de que la embarcación en la que realizaban labores de pesca naufragara a causa del fuerte oleaje registrado en la bahía de Paracas, en la provincia de Pisco, región Ica. Un tercer tripulante logró ser rescatado con vida tras el accidente marítimo ocurrido durante la madrugada.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.