Dos pescadores artesanales permanecen desaparecidos luego de que la embarcación en la que realizaban labores de pesca naufragara a causa del fuerte oleaje registrado en la bahía de Paracas, en la provincia de Pisco, región Ica. Un tercer tripulante logró ser rescatado con vida tras el accidente marítimo ocurrido durante la madrugada.

Según información proporcionada por representantes de Defensa Civil, la embarcación fue sorprendida por condiciones adversas en el mar mientras sus ocupantes desarrollaban actividades habituales de extracción de recursos hidrobiológicos. El incremento repentino del oleaje provocó la emergencia y el posterior hundimiento de la nave.

Las autoridades señalaron que el fenómeno estaría asociado a los oleajes anómalos que vienen afectando diversos puntos del litoral peruano, situación que incrementa el riesgo para las operaciones de pesca artesanal debido a las variaciones imprevistas en el comportamiento del mar.

Embarcación zozobró en zona de alta peligrosidad

El accidente involucró a la embarcación artesanal Carlitos, que navegaba con tres tripulantes a bordo en una zona de la bahía de Paracas considerada de alta peligrosidad por especialistas y conocedores del área.

Fuerte oleaje provoca naufragio de embarcación artesanal y deja dos desaparecidos en Pisco. (Foto: Captura/América Noticias)

De acuerdo con el representante de Defensa Civil de San Andrés, Luis Canelo, una serie de olas impactó la estructura de madera de la nave, provocando que perdiera estabilidad hasta zozobrar por completo. Como consecuencia, los tres ocupantes cayeron al mar.

Uno de los pescadores logró salir a flote por sus propios medios y fue auxiliado por trabajadores de la zona costera. Sin embargo, los otros dos tripulantes no pudieron ser ubicados tras el accidente.

La emergencia ocurrió dentro del ámbito de la Reserva Nacional de Paracas. Tras constatar la desaparición de los pescadores, sobrevivientes y testigos alertaron a las autoridades marítimas y a las bases de control costero para activar los protocolos de búsqueda.

Operativo de búsqueda por mar y tierra

Las autoridades de Pisco iniciaron un operativo de búsqueda en coordinación con la Capitanía de Puerto, brigadas de Defensa Civil y representantes de los gremios de pescadores artesanales.

Intensa búsqueda de dos pescadores desaparecidos tras accidente marítimo en Paracas. (Foto: Captura/América Noticias)

El alcalde distrital de San Andrés, Joel de la Cruz Canelo, informó que se conformó un equipo mixto integrado por personal municipal y miembros de la Capitanía de Puerto para reforzar las labores de rescate.

Según detalló, las embarcaciones destinadas a la búsqueda zarparon hacia alta mar desde las 4:00 a.m., mientras que las brigadas terrestres iniciaron recorridos por la línea costera desde las 6:00 a.m. con el objetivo de localizar a los pescadores desaparecidos.

Las labores continúan en la zona y las autoridades mantienen la esperanza de encontrar a los tripulantes, mientras exhortan a los pescadores artesanales a extremar las medidas de seguridad ante la persistencia de oleajes anómalos en la costa peruana.