Ica: la falta de agua en el centro de la campaña electoral

El agua, una vez más, vuelve a ser protagonista de la campaña electoral en la región Ica. Ya sea con represas, reservorios o el tratamiento de desagües, los candidatos que aspiran a ser los próximos gobernadores lanzan propuestas para atender el grave déficit hídrico que agobia a esta región primordialmente agrícola.



En total, nueve hombres buscan suceder al gobernador Fernando Cillóniz, quien llegó al poder en el 2014 con Fuerza Popular (aunque luego se distanció del partido). Entre los candidatos, hay tres ex congresistas, un ex alcalde distrital, un ex funcionario público, un notario, dos periodistas y un profesor universitario. El Comercio conversó con la mayoría sobre sus propuestas.



La agroexportación es uno de los motores económicos de Ica. No obstante, el acuífero de la provincia de Ica -donde se produce la mayor cantidad de espárragos - está en veda desde el 2008 debido a la falta de agua.

-Nuevos postulantes-

Entre los nuevos candidatos a la región Ica está el notario Edwin Vásquez Mansilla (Alianza para el Progreso). Él propone instalar represas en las zonas cercanas al mar para evitar que se pierda el agua que llega en verano por los ríos. “Todos planean hacer represas en la sierra. Estoy de acuerdo, pero la mancomunidad [Ica-Huancavelica] tarda en llegar a acuerdos y esos proyectos llevan años”, alega.



Por su parte, Jorge Hurtado Herrera, el candidato de Fuerza Popular, resaltó una propuesta relacionada con el medio ambiente. Él plantea instalar plantas de tratamiento de aguas residuales para incrementar las áreas verdes en la región. Hurtado, quien ha trabajado en Serpar y gestionó los parques zonales de Lima, dice que hay fondos disponibles del Banco Mundial para instalar estas plantas y luego sembrar árboles en los asentamientos humanos de Ica sin usar la escasa agua potable.

En la misma línea, el docente universitario José Yataco Torrealva (Vamos Perú) plantea en su plan de gobierno la reutilización de aguas servidas tratadas. También sostiene que pedirá más recursos al Gobierno Central para mejorar el suministro de agua potable en las ciudades de Ica.



—Rostros conocidos—

El ex congresista Eduardo Cabrera Ganoza (quien postula con Acción Popular) señaló a El Comercio que cuenta con una política integral de irrigaciones que comprende la limpieza de acequias, construcción de desarenadores, derivación de canales e implementación de más reservorios en las zonas altoandinas.



El también ex congresista Fredy Serna Guzmán (Unión por el Perú) planteó la construcción de una represa en el río Tambo (que proviene de Huancavelica) para almacenar 55 millones de metros cúbicos de agua e incrementar el tiempo en el que el río Ica lleva caudal. Una propuesta similar exhibe en su plan de gobierno el candidato Javier Gallegos Barrientos (Obras por la Modernidad), quien ofrece un “uso racional del agua y una eficiente gestión ambiental”.

El ex congresista José Luis Elías Ávalos (Avanza País) también menciona en su plan de gobierno la construcción de dos represas (Tambo y Polvareda) para mejorar la productividad agrícola de Ica. Estas, apunta, deberían estar a un 50% al término de su potencial mandato (en el 2022)

En tanto, Gastón Medina Sotomayor (Unidos por la Región) señaló que, de ser elegido gobernador, mantendrá el apoyo dado durante la actual gestión a la mancomunidad Ica-Huancavelica para que se desarrolle un megaproyecto hidroenergético.



“Hoy el expediente de este proyecto lo está haciendo la empresa Cobra y lo gestiona el Minagri como una APP. Desde la región, estableceríamos líneas de manejo del agua para no abandonar a los pequeños y medianos agricultores”, dijo Medina.

—Candidato excluido—

Un caso especial en la campaña por la región es el del candidato Luis Aquije Hernández (Frente Amplio), quien ha sido excluido del proceso por el Jurado Electoral Especial de Ica debido a una presunta omisión de información. Aquije dijo a El Comercio que ha apelado la resolución y que espera un pronunciamiento del JNE.



En nuestra entrevista, el candidato del Frente Amplio habló sobre la necesidad de purificar el agua que circula por las tuberías de Ica para evitar que nos niños contraigan parásitos.

Durante la gestión de Fernando Cillóniz se implementó en Ica un proyecto de siembra y cosecha de agua que beneficia a comunidades de las zonas altas de Palpa, Yauca del Rosario y de Huancavelica.

En total, la Dirección Regional Agraria de Ica construyó 48 reservorios y cuatro cochas que almacenan el agua de las lluvias durante el año. Asimismo, se sembraron 800 mil pinos, algunos de los cuales ya tienen hoy la estatura de una persona adulta. El objetivo es que estos árboles permitan la restauración de la vegetación natural de la sierra afectada durante décadas por la ganadería, y que favorezcan la retención del agua en el suelo.



Según el ingeniero José Guevara, ex decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, es importante que el próximo gobernador regional continúe y amplíe este proyecto de siembra y cosecha de agua. Según dijo, el crecimiento de la vegetación en las montañas es un paso previo a la construcción de grandes represas debido a que esta filtra los sedimentos y evita que se reduzca la capacidad de almacenamiento de los reservorios.

—Proyecto a largo plazo—

El ingeniero Julio Chávez, uno de los principales expertos en temas hídricos de la región, resaltó también que a fines de febrero los gobiernos regionales de Ica, Huancavelica y el sector Agricultura firmaron un proyecto –denominado Agua Grande– que permitiría irrigar durante casi todo el año los valles de Pisco e Ica.



“El proyecto consta de tres represas: Pariona, Suytupampa e Ica. Esta última permitiría almacenar unos 70 millones de metros cúbicos de agua. Pero hay que tener en cuenta que es un proyecto que tardaría de cinco a más años [debido a su envergadura]”, precisó Chávez a este Diario.