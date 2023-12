El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha registrado en las últimas horas seis sismos en el suroeste de la provincia de Pisco, en la región Ica. El más reciente ocurrió a las 10:43 de este domingo 10 de diciembre.

De acuerdo a la entidad, el primer movimiento telúrico se reportó a las 10:38 de la noche del sábado 9 de diciembre, con una magnitud de 4.6 y una profundidad de 21 kilómetros. El segundo temblor de produjo a las 02:35 am de este domingo, tuvo una magnitud de 4.5 y una profundidad de 28 kilómetros.

El tercero, cuarto y quinto sismo se registraron a las 06:40 am, 06:52 am y 7:14 am. Las magnitudes fueron de 5.3, 5.8 y 4.0, respectivamente. En cuanto al sexto temblor, ocurrió a las 10:43 am, tuvo una magnitud de 4.1 y una profundidad de 18 kilometros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2023-0706

Fecha y Hora Local: 09/12/2023 22:38:19

Magnitud: 4.6

Profundidad: 21km

Latitud: -14.36

Longitud: -76.58

Referencia: 83 km al SO de Pisco, Pisco - Ica — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 10, 2023 REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2023-0707

Fecha y Hora Local: 10/12/2023 02:35:12

Magnitud: 4.5

Profundidad: 28km

Latitud: -14.39

Longitud: -76.63

Referencia: 89 km al SO de Pisco, Pisco - Ica — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 10, 2023

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2023-0707

Fecha y Hora Local: 10/12/2023 02:35:12

Magnitud: 4.5

Profundidad: 28km

Latitud: -14.39

Longitud: -76.63

Referencia: 89 km al SO de Pisco, Pisco - Ica — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 10, 2023

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2023-0708

Fecha y Hora Local: 10/12/2023 06:40:30

Magnitud: 5.3

Profundidad: 38km

Latitud: -14.39

Longitud: -76.51

Intensidad: III Pisco

Referencia: 83 km al SO de Pisco, Pisco - Ica — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 10, 2023

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2023-0709

Fecha y Hora Local: 10/12/2023 06:52:46

Magnitud: 5.8

Profundidad: 31km

Latitud: -14.39

Longitud: -76.67

Intensidad: IV Pisco

Referencia: 91 km al SO de Pisco, Pisco - Ica — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 10, 2023

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2023-0710

Fecha y Hora Local: 10/12/2023 07:14:12

Magnitud: 4.0

Profundidad: 12km

Latitud: -14.41

Longitud: -76.57

Referencia: 87 km al SO de Pisco, Pisco - Ica — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 10, 2023

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2023-0711

Fecha y Hora Local: 10/12/2023 10:43:28

Magnitud: 4.1

Profundidad: 18km

Latitud: -14.35

Longitud: -76.52

Referencia: 79 km al SO de Pisco, Pisco - Ica — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 10, 2023

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) señaló que, por el momento, no se han reportado daños tras los movimientos telúricos reportados. Como se recuerda nuestro país se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 85 % de la actividad sísmica mundial.

Por otro lado, el COEN resaltó que el sismo se percibió “leve” y “moderado” en los distritos de Pisco, Paracas y Nasca; mientras que en el distrito de Ica la percepción fue “fuerte”.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda que, en caso de sismo, se mantenga la calma y evite el pánico. Asimismo, es necesario elaborar un plan de evacuación familiar y verificar las vías de salida, teniendo a la mano la mochila de emergencia.

Mochila de emergencia

Ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda tener lista una mochila de emergencia con provisiones básicas y una caja de reserva que consiste en una pequeña despensa.

La mochila puede ser personalizada con artículos de acuerdo a los requerimientos de cada familia, como la presencia de bebés, niños pequeños, adultos mayores, personas con discapacidad o con determinadas enfermedades.

Además, una agenda con teléfonos de emergencia, útiles para escribir, manta polar, pantuflas, dinero, bolsas de plástico resistentes, cuchilla multipropósitos, guantes de trabajo, encendedor, cuerda de poliéster, plásticos para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, petate y mascarilla.