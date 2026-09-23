Indecopi recomendó al Gobierno Regional de Ica evaluar la suspensión de los servicios turísticos que no acrediten estándares de seguridad | (Foto: Andina)
Indecopi recomendó al Gobierno Regional de Ica evaluar la suspensión de los servicios turísticos que no acrediten estándares de seguridad | (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aclaró que no ha autorizado la operación de vehículos tubulares para el servicio de transporte turístico en la Huacachina (Ica), precisando que estas unidades deben cumplir de manera obligatoria las exigencias técnicas y de seguridad fijadas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT) para circular de forma regular.

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