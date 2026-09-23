El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aclaró que no ha autorizado la operación de vehículos tubulares para el servicio de transporte turístico en la Huacachina (Ica), precisando que estas unidades deben cumplir de manera obligatoria las exigencias técnicas y de seguridad fijadas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT) para circular de forma regular.

La decisión del MTC se dio durante un encuentro de trabajo entre representantes del sector y los integrantes de la Asociación Peruana de Empresas Turísticas (Apetur), donde se revisaron las normas vigentes que se aplican a estas unidades, luego de que aproximadamente 300 tubulares volvieran a prestar servicios.

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MTC asegura que no autorizó operación de vehículos tubulares en la Huacachina – Ica



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Sobre los fines de estas exigencias, el MTC señaló a través de un comunicado que “estas condiciones técnicas y de seguridad tienen como finalidad proteger la vida e integridad de los usuarios, conductores y del público en general” , añadiendo que su cumplimiento pleno es indispensable para la prestación regular del servicio.

La respuesta del sector transporte se produce tras diversos accidentes registrados en las dunas iqueñas, como el vuelco ocurrido el pasado 18 de julio que dejó 10 personas heridas y causó la amputación del brazo derecho a una turista estadounidense, hecho que originó investigaciones del Ministerio Público por presuntas fallas en el sistema de dirección de la unidad.

Referencial: Un tubular operando en Ica

Ante esta situación de riesgo, Indecopi recomendó al Gobierno Regional de Ica evaluar la suspensión de los servicios turísticos que no acrediten estándares de seguridad, sumándose a la sanción dictada el 20 de julio contra las empresas Aventura Sin Fronteras E.I.R.L. y Lima Experience S.A.C.

Estas empresas tienen además multas que suman 900 UIT, equivalentes a 4,95 millones de soles, por un accidente registrado en mayo de 2025 que causó la muerte de una visitante extranjera.

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