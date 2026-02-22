Ica: muere alcalde de Los Aquijes, Edward Amoroto, tras atentado armado ocurrido hace tres semanas

El alcalde del distrito de Los Aquijes, Edward Alberto Amoroto Ramos, falleció la madrugada de este martes en el Hospital Regional de Ica, a los 52 años, tras no superar las graves lesiones que sufrió en un atentado armado ocurrido hace 21 días.

La noticia fue confirmada por su hijo, Stephano Amoroto, a través de una publicación en Facebook en la que expresó su pesar y exigió justicia. “Este crimen no quedará impune, tarde o temprano caerán los responsables. Tu legado no termina, tu legado recién empieza papá” , escribió.

El ataque se produjo cuando el burgomaestre supervisaba una obra pública en el centro poblado de Huarangal, en la región Ica. Según informó la regidora Liseth Cortez, un sujeto se acercó y le disparó en dos ocasiones antes de huir a bordo de una motocicleta.

Tras el atentado, Amoroto Ramos fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Ica, donde fue sometido a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de sus heridas. Los médicos incluso tuvieron que extirparle un riñón como parte del procedimiento para intentar salvarle la vida.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, su evolución no fue favorable y finalmente se confirmó su deceso durante la madrugada. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) continúan con las diligencias para identificar y capturar a los responsables del crimen.

La muerte del alcalde ha generado consternación en la comunidad de Los Aquijes, donde vecinos y autoridades locales demandan celeridad en las investigaciones y justicia para la autoridad edil.

