Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fallece Edward Amoroto, alcalde baleado mientras supervisaba obra en Huarangal. (Foto: Facebook/Municipalidad de Los Aquijes)
Fallece Edward Amoroto, alcalde baleado mientras supervisaba obra en Huarangal. (Foto: Facebook/Municipalidad de Los Aquijes)
Por Redacción EC

El alcalde del distrito de Los Aquijes, Edward Alberto Amoroto Ramos, falleció la madrugada de este martes en el Hospital Regional de Ica, a los 52 años, tras no superar las graves lesiones que sufrió en un atentado armado ocurrido hace 21 días.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Ica: muere alcalde de Los Aquijes, Edward Amoroto, tras atentado armado ocurrido hace tres semanas
Ica

Ica: muere alcalde de Los Aquijes, Edward Amoroto, tras atentado armado ocurrido hace tres semanas

Fenómeno El Niño Costero ya se siente en Perú: Panamericana Sur bloqueada por huaicos e inundaciones en Tumbes por desborde de río
Sucesos

Fenómeno El Niño Costero ya se siente en Perú: Panamericana Sur bloqueada por huaicos e inundaciones en Tumbes por desborde de río

Ica: Policía rescata a 33 pasajeros tras volcadura de bus por huaico en la Panamericana Sur
Ica

Ica: Policía rescata a 33 pasajeros tras volcadura de bus por huaico en la Panamericana Sur

Ica: bus lleno de pasajeros fue arrastrado por huaicos en la Panamericana Sur
Ica

Ica: bus lleno de pasajeros fue arrastrado por huaicos en la Panamericana Sur