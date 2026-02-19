Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ica: Policía rescata a 33 pasajeros tras volcadura de bus por huaico en la Panamericana Sur. (Foto: Mininter)
Ica: Policía rescata a 33 pasajeros tras volcadura de bus por huaico en la Panamericana Sur. (Foto: Mininter)
Por Redacción EC

Un total de 33 pasajeros fueron rescatados luego de que un ómnibus interprovincial se volcara a causa de un huaico en la carretera Panamericana Sur, en la región Ica. El hecho se registró en el kilómetro 366, en el distrito de Santa Cruz, provincia de Palpa, según informó el Ministerio del Interior (Mininter).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Ica: Policía rescata a 33 pasajeros tras volcadura de bus por huaico en la Panamericana Sur
Ica

Ica: Policía rescata a 33 pasajeros tras volcadura de bus por huaico en la Panamericana Sur

Ica: bus lleno de pasajeros fue arrastrado por huaicos en la Panamericana Sur
Ica

Ica: bus lleno de pasajeros fue arrastrado por huaicos en la Panamericana Sur

Un día con la Patrulla Pingüino: quiénes son los jóvenes profesionales que lo dejan todo para internarse en el desierto y salvar el tesoro natural de nuestra costa
Somos

Un día con la Patrulla Pingüino: quiénes son los jóvenes profesionales que lo dejan todo para internarse en el desierto y salvar el tesoro natural de nuestra costa

Pisco: explosión en cuartel El Polvorín deja siete soldados heridos y uno desaparecido
Ica

Pisco: explosión en cuartel El Polvorín deja siete soldados heridos y uno desaparecido