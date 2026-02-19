Ica: Policía rescata a 33 pasajeros tras volcadura de bus por huaico en la Panamericana Sur

Un total de 33 pasajeros fueron rescatados luego de que un ómnibus interprovincial se volcara a causa de un huaico en la carretera Panamericana Sur, en la región Ica. El hecho se registró en el kilómetro 366, en el distrito de Santa Cruz, provincia de Palpa, según informó el Ministerio del Interior (Mininter).

De acuerdo con el sector, el bus de la empresa Oltursa perdió estabilidad tras el impacto de un huaico de gran intensidad que afectó la vía.

Ante la emergencia, agentes de la Policía de Carreteras de Ica activaron los protocolos de auxilio y lograron evacuar a los 33 ocupantes, quienes fueron trasladados al Hospital de Palpa para su evaluación médica.

Asimismo, el personal policial permanece en la zona para resguardar la seguridad y facilitar las labores de limpieza, mientras el tránsito se mantiene restringido a un carril.

En una intervención adicional, durante la madrugada de este jueves, efectivos de la Unidad de Protección de Carreteras Villacurí rescataron a un adulto mayor de 72 años en el kilómetro 337.5, en el distrito de Ocucaje.

El conductor, identificado como Luis Noa Loayza, quedó atrapado en la cabina de su camión luego de que este fuera arrastrado por un huaico. Tras varias maniobras, fue puesto a salvo y trasladado a un centro de salud.

El Mininter indicó que se ha dispuesto reforzar el patrullaje y el monitoreo en los tramos críticos de la red vial nacional ante la actual temporada de lluvias, con el fin de prevenir nuevos incidentes y garantizar una respuesta oportuna frente a emergencias.

Ingemmet alerta sobre 185 zonas en riesgo por lluvias

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) advirtió que 185 zonas del país se encuentran en condición crítica ante posibles deslizamientos, inundaciones y huaicos, debido a las lluvias previstas en la costa entre el 18 y 19 de febrero.

La entidad indicó que se trata de áreas donde existen peligros geológicos identificados y donde hay población, viviendas, carreteras e infraestructura expuestas frente a precipitaciones intensas o sismos.