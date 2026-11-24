El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que entre enero y marzo de 2027 se esperan lluvias superiores a sus valores habituales en la región Ica.

Según el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), estas condiciones podrían generar un incremento de los caudales de los ríos Ica, Pisco y San Juan, así como aumentar el riesgo de inundaciones y activación de quebradas.

Ante este escenario, que podría manifestarse desde diciembre, la Dirección Zonal 5 (DZ 5) del Senamhi mantiene una vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas para proporcionar información especializada que contribuya a proteger a la ciudadanía, las viviendas, la infraestructura y las actividades productivas.

Durante una sesión ordinaria del Consejo Regional de Ica, el especialista del Senamhi Sergio Mitma explicó que el monitoreo comprende también las provincias de Huaytará y Castrovirreyna, en Huancavelica, y Lucanas, en Ayacucho.

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Detalló que las precipitaciones en las partes altas de las cuencas inciden en el comportamiento de los caudales de los ríos que atraviesan el departamento de Ica.

De acuerdo con el Comunicado Oficial N.° 20-2026 de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), persisten condiciones cálidas en la temperatura superficial del mar, asociadas al incremento de las temperaturas diurnas y nocturnas registrado durante los últimos meses en la zona costera de Ica, con anomalías de entre 3 y 6 °C.

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Por su parte, el Comunicado Oficial N.° 19-2026 del Enfen señala que El Niño mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027, con una disminución gradual durante los meses posteriores.