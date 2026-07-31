Fuertes ráfagas afectan Ica, Pisco y Nasca con suspensión de actividades y restricciones al tránsito. (Foto: X / @chinchano02)
Fuertes ráfagas afectan Ica, Pisco y Nasca con suspensión de actividades y restricciones al tránsito. (Foto: X / @chinchano02)
Por Redacción EC

Los vientos Paracas continúan afectando diversas zonas de la región Ica y han provocado la suspensión de operaciones aéreas y marítimas, además de restricciones al tránsito y afectaciones en infraestructura en las provincias de Nasca, Pisco e Ica.

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