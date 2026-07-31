Los vientos Paracas continúan afectando diversas zonas de la región Ica y han provocado la suspensión de operaciones aéreas y marítimas, además de restricciones al tránsito y afectaciones en infraestructura en las provincias de Nasca, Pisco e Ica.
Los vientos Paracas continúan afectando diversas zonas de la región Ica y han provocado la suspensión de operaciones aéreas y marítimas, además de restricciones al tránsito y afectaciones en infraestructura en las provincias de Nasca, Pisco e Ica.
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En Nasca, dos avionetas que retornaban al aeródromo María Reiche, en el distrito de Vista Alegre, luego de sobrevolar las Líneas de Nasca, fueron desviadas al aeródromo de Marcona debido a los vientos superiores a los 40 kilómetros por hora y a la baja visibilidad causada por el levantamiento de polvo. En una de las aeronaves viajaban dos turistas y en la otra seis visitantes extranjeros.
Tras estos vuelos, las operaciones de sobrevuelo sobre los geoglifos fueron suspendidas hasta el sábado 1 de agosto. La oficina de IPerú Nasca informó que los pasajeros retornan a la ciudad sin inconvenientes luego de recibir asistencia por parte de las empresas aéreas.
Suspenden paseos turísticos y restringen tránsito
En la provincia de Pisco, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportó ráfagas de viento de hasta 48 kilómetros por hora. Como consecuencia, colapsó la malla de sombra del colegio Miguel Grau y fue cerrada de manera preventiva la séptima cuadra de la calle Comercio debido a los daños registrados en la estructura de un panel publicitario ubicado en un centro comercial.
Fuerte "Paracas" entre Pisco e Ica. @hombredeltiempo pic.twitter.com/Z9K7b98g36— Erwin Hartmann (@chinchano02) July 31, 2026
Asimismo, la Capitanía de Puerto de Pisco dispuso desde las 10:00 a.m. la restricción del zarpe de embarcaciones con destino a las islas Ballestas e Isla Blanca debido a la intensidad de los vientos.
Las fuertes ráfagas también ocasionaron la caída de un árbol en el kilómetro 229 de la carretera Panamericana Sur, lo que restringió temporalmente el tránsito vehicular por la zona.
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En la provincia de Ica, el levantamiento de polvo motivó el cierre preventivo de algunos establecimientos comerciales y afectó la visibilidad para los conductores que transitan por la Panamericana Sur.
Ante la persistencia del fenómeno, las autoridades recomendaron a la población permanecer en sus viviendas en la medida de lo posible, asegurar techos y ventanas, y utilizar mascarillas y lentes de protección si deben desplazarse por la vía pública.
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