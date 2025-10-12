Con el objetivo de reforzar la seguridad turística y promover un turismo responsable en la región de Ica, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) oficializó la creación de la Mesa Técnica para el desarrollo turístico seguro en el ámbito del Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina.

El grupo de trabajo, de carácter temporal y multisectorial, fue formalizado mediante la Resolución Ministerial N° 293-2025-Mincetur y representa un paso clave para diseñar acciones coordinadas que fortalezcan la formalización, fiscalización y control de los servicios turísticos, en especial de los vehículos tubulares, una de las actividades más demandadas por visitantes nacionales y extranjeros.

La mesa estará presidida por un representante del Mincetur e integrada por delegados de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Ambiente e Interior, así como de Indecopi, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Regional de Ica y la Municipalidad Provincial de Ica.

Crean grupo de trabajo para fortalecer seguridad y fiscalización del turismo en la Laguna de Huacachina. (Foto: Andina)

Entre sus principales funciones se encuentra identificar brechas normativas y operativas en la prestación de los servicios turísticos, además de formular mecanismos de control y articulación interinstitucional que permitan reforzar la fiscalización y la seguridad. También deberá elaborar un plan de acción integral que aborde las deficiencias detectadas en los últimos años, promoviendo la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

El grupo podrá, además, convocar a representantes de la sociedad civil, la academia y operadores turísticos, a fin de recoger aportes que fortalezcan su labor técnica y garanticen medidas sostenibles en beneficio de los visitantes.

La decisión del Mincetur llega en un contexto de preocupación por la inseguridad en Huacachina. A finales de agosto, un ataque con explosivos sacudió la zona turística cercana al local “Hakuna Matata”, ubicado a solo tres cuadras de la laguna, generando alarma entre vecinos y visitantes. De acuerdo con fuentes policiales, el hecho habría sido un acto de extorsión perpetrado por delincuentes que exigen pagos (“cupos”) a empresarios locales.

La informalidad en el servicio de tubulares, sumada a los episodios de violencia registrados recientemente, ha puesto bajo la lupa la necesidad de acciones conjuntas que garanticen la seguridad y sostenibilidad del turismo en uno de los destinos más emblemáticos del país.

Investigación tras el ataque

La fuente policial de Ica contó a El Comercio que todo apunta a que el atentado respondería a un caso de extorsión, ya que en la zona conocida como “la subida a la Huacachina” abundan los locales comerciales, especialmente para turistas. La víctima sería un empresario que tiene varios locales nocturnos.

Además, destacó que se haya utilizado dinamita en el ataque, explosivo usado usualmente por los extorsionadores y que es empleado también por los mineros ilegales que operan en un sector de Ica.

José Chacaliaza, periodista del diario Correo de Ica, contó a El Comercio que el atentado ocurrido en los exteriores de la discoteca Hakuna Matata formaría parte de un caso de extorsión y advirtió que los ataques con dinamita están aumentando en Ica.

“Ya se volvió común en Ica ese tema de los atentados con explosivos, eso también se registró meses atrás en Pisco. Antes en Ica se veía poco, pero en los últimos meses sí se está resaltando un poco más ese tema de los ataques con explosivos, sobre todo explosivos artesanales”, expresó.

El comunicador también detalló que los extorsionadores amedrentan a sus víctimas con disparos contra sus casas para conminarlos a pagar el cupo, tal como ocurrió en los últimos meses.