Conforme a los criterios de Saber más

El segundo día de diálogo entre trabajadores agroindustriales y la comitiva del Ejecutivo culminó hoy con una tregua humanitaria para la reapertura parcial de la Panamericana Sur, bloqueada desde el día lunes por los manifestantes. Pese a que la medida fue acordada por representantes de los trabajadores, hasta el cierre de esta nota la vía continuaba cerrada.

El coronel PNP Marlon Hector Anticona Julca, jefe del frente policial Ica, informó que un grupo de manifestantes desconoce los acuerdos y mantiene el bloqueo en seis puntos de la carretera (4 en la provincia de Ica y 2 en Pisco). “Han calificado a sus dirigentes de traidores y no han abierto la vía”, dijo a El Comercio.

Durante la mesa de diálogo en la que participaron los ministros de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE), Javier Palacios, y de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Federico Tenorio, así como 35 representantes de sectores de Ica como Tierra Prometida, Álamo, Tinguiña, Barrio Chino, entre otros, se firmó un acta para levantar el bloqueo de la vía por un lapso de siete horas, entre las 5 p.m. y la medianoche.

“No hay tregua porque no se ha aprobado nada de los salarios, no queremos que se alargue, queremos derogación, vamos a seguir en pie de lucha”, dijeron algunos manifestantes en el sector El Álamo a TV Perú.

Jorge Hernández, jefe de la oficina defensorial de Ica, sostiene que debido a la falta de representatividad de los dirigentes se corre el riesgo de que próximos acuerdos adoptados no sean reconocidos. “En estos momentos no existen interlocutores legítimos y representativos por parte de los manifestantes”, dijo. Según dijo a este Diario, en las reuniones de los días previos no hubo voceros del sector expansión urbana Salas Guadalupe, quienes expresamente han desconocido los acuerdos adoptados.

Para el gobernador regional de Ica, Javier Gallegos, las personas que se resisten a acatar la tregua serían “infiltrados” que buscan dificultar las negociaciones con el Ejecutivo. “La policía tiene que identificar quiénes son porque no son trabajadores, son personas de afuera. Por problemas internos se está perjudicando a otros”, dijo a este Diario.

El coronel Anticona agregó que la policía se mantendrá en las zonas de bloqueo a fin de resguardar la seguridad de los pasajeros y conductores varados desde hace tres días. “No hubo enfrentamientos, pero nos mantenemos en el lugar a la espera de disposiciones. Estamos tratando de solucionar las cosas por la vía pacífica”, indicó.

Respecto a la situación de las personas varadas, el gobernador informó que se ha enviado agua, alimentos y una ambulancia para atenderlos. No obstante, dijo que este apoyo humanitario también se ha visto afectado por terceros. “Hay personas vulnerables, ancianos que se han deshidratado, pero hemos tenido informes de que han roto la luna de la ambulancia. El paro es pacífico, los infiltrados están tratando de generar caos”, agregó.

La Defensoría del Pueblo de Ica solicitó la intervención de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para garantizar que la ayuda humanitaria no cese.

Mesas de trabajo

Ayer, en la mesa de diálogo que duró 4 horas, los ministros presentaron las propuestas del Ejecutivo que incluyen la derogatoria del capítulo laboral de la Ley de Promoción Agraria, la prohibición de las services en el sector agro en Ica y el fortalecimiento de la Sunafil. Sin embargo, los trabajadores aclararon que la tregua sería solo por 7 horas y se continuaría con la huelga al considerar que no atendía su pedido para establecer una remuneración 70 soles por día laborado.

En lo que sí estuvieron de acuerdo fue en la implementación de cuatro mesas de trabajo, conformadas por trabajadores, sector empresarial y Sunafil, con el fin de mejorar el cumplimiento de las obligaciones labores y de salud y seguridad en el trabajo. Asimismo, se ha convocado a una primera reunión mañana desde las 11 a.m. para iniciar el diálogo con representantes de empresas, la Cámara de Comercio, el MTPE, Sunafil y los trabajadores.

Hernández espera que en esta reunión participen dirigentes que sí cuenten con respaldo de todos los sectores de la región a fin de que los acuerdos a los que se pueda llegar sean acatados por todos los trabajadores. “Terminamos un día con mucha incertidumbre, vamos a ver cómo se comportan mañana en la instalación de la mesa de trabajo en la que se va a discutir el tema remunerativo”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Gral. Cervantes sobre protestas en Ica 02/12/2020