Conforme a los criterios de Saber más

Los trabajadores del sector agroindustrial de Ica acatan desde el lunes una protesta para exigir condiciones dignas y la derogación de la Ley de Promoción Agraria, al sostener que esta norma vulnera sus derechos laborales. Como parte de la protesta, los manifestantes bloquearon durante tres días la carretera Panamericana Sur, entre al menos cuatro tramos entre los kilómetros 273 y 316.

Este miércoles, luego de más de tres horas de mesa de diálogo, los trabajadores acordaron una tregua humanitaria de 7 horas para levantar el bloqueo de la vía hasta la medianoche y permitir el tránsito de las personas varadas. Durante la reunión, los ministros de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE), Javier Palacios, y de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Federico Tenorio, presentaron las propuestas del Ejecutivo para la solución definitiva de la protesta.

1. ¿Cuándo empezaron las protestas?

El paro de trabajadores del sector agroindustrial se inició la madrugada del lunes con el bloqueo de tres tramos de la Panamericana Sur. Desde entonces, más de mil camiones de carga y buses interprovinciales permanecen varados en ambos lados de la zona bloqueada.

Según el gobernador regional, Javier Gallegos, son más de 80 mil las personas que laboran en este sector solo en Ica. En diálogo con este Diario, dijo ayer que no había una sola organización a la cabeza de las manifestaciones pues eran trabajadores de distintos fundos los que decidieron protestar para pedir mejores condiciones laborales. Hoy, en la mesa de diálogo con el Ejecutivo participaron unos 40 representantes de los manifestantes.

Los trabajadores en huelga exigen la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria y del Decreto de Urgencia 043-2019, que extiende hasta el 2031 la vigencia de la citada norma, al denunciar que esta ley permite que no cuenten con estabilidad laboral, CTS y otros derechos laborales. Según denuncian, trabajan hasta 12 horas diarias por menos de 40 soles al día.

Uno de los testimonios más reveladores sobre las condiciones laborales que denuncian fue el de Geraldine Martínez, quien ayer contó a RPP que trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde, por menos del mínimo que exige la ley. “Me levanto a las 3 de la mañana para entrar a trabajar a las 5. Me explotan por más de ocho horas por 36 soles sin comida y sin agua. Eso no es justo”, contó desde el distrito de Paracas.

Protestas en Ica

Otra trabajadora, que prefirió no dar su nombre, declaró desde el km 290 de la Panamericana Sur que debido a sus horarios de trabajo no podía alimentarse adecuadamente. “Nos están explotando, nos levantamos a las 3 de la madrugada, llegamos al trabajo a las 6 de la mañana y almorzamos a las 5 de la tarde”, dijo.

2. ¿En qué consiste la Ley de Promoción Agraria?

La Ley de Promoción Agraria N°27360 data el año 2000. En octubre de ese año, el entonces presidente Alberto Fujimori promulgó la norma impulsada por el ministro de Agricultura, José Chlimper, con el objetivo de declarar de interés prioritario la inversión y desarrollo del sector. De esta forma, la norma establecía un régimen especial para los trabajadores con un pago de S/16 diarios por más de 4 horas trabajadas y vacaciones de 15 días, mientras que para los empresarios se aplicaba una tasa de 15% sobre la renta y la depreciación acelerada del 20% anual respecto al monto de las inversiones en el rubro.

La primera prórroga de la norma, que tenía vigencia hasta el 2010, se realizó el 2006 durante el gobierno de Alejandro Toledo, hasta el 31 de diciembre del año 2021. Sin embargo, el año pasado, con Martín Vizcarra en la presidencia, se promulgó el Decreto de Urgencia 043-2019 que amplió la vigencia de la norma hasta el 2031 con algunos cambios.

Entre las modificaciones que se incluyeron estuvo el aumento de las vacaciones (de 15 a 30 días al año) y la mayor indemnización por despido arbitrario (de 15 a 45 ingresos diarios). Asimismo, se elevó el jornal diario de trabajadores agrarios hasta los S/39,19. La compensación por tiempo de servicios (CTS) para estos trabajadores subió al 9,72% de la remuneración básica y las gratificaciones al 16,66%. Ambos pagos están incluidos en la remuneración diaria.

Aún así, los trabajadores denuncian que el pago de 39.19 soles es insuficiente porque laboral de 10 a 12 horas sin condiciones adecuadas.

3. ¿Cómo intervienen las ‘services’?

Otro de los puntos de mayor controversia es la participación de las intermediarias o ‘services’. Los trabajadores denuncian que bajo esta modalidad, las empresas no los tienen en planilla y no se responsabilizan por los abusos que estas cometen.

Gallegos dijo ayer a este Diario que en el sector agroindustrial hay varias empresas informales que utilizan este mecanismo. “Es preocupante. No en todas las agroexportadoras, pero sí algunas no cumplen con el pago de S/39.19 al día o les pagan por destajo. También contratan a ‘services’ que cobran los S/. 39.19 pero les pagan a menos a los trabajadores, muchos de ellos terminan ganando S/20 o S/15”, dijo.

En la mesa de diálogo realizada esta tarde, el ministro de Trabajo, Javier Palacios, adelantó que presentarán un proyecto de ley para prohibir las ‘services’ en el sector agrario en la región al reconocer que este tipo de mecanismo vulnera los derechos de los trabajadores. De esta forma se podrá sancionar y difundir los nombres de las empresas que las usen. “Está clarísimo que hay un abuso que no ha sido debidamente combatido”, dijo.

4. ¿Qué pasó con la primera mesa de diálogo?

Ayer se realizó la primera reunión con la participación de la comitiva del Ejecutivo; sin embargo, luego de más de dos horas de conversaciones, no se llegó a ningún acuerdo. El jefe de la oficina de la Defensoría en Ica, Jorge Fernández, dijo a El Comercio que los resultados de la primera mesa de diálogo no fueron positivos porque los manifestantes consideraban que los viceministros presentes en la reunión no brindaban soluciones a sus problemas.

Durante la tarde de ayer, la Defensoría solicitó que los titulares del MTPE y Midagri sean quienes encabecen la comisión con propuestas de solución a las demandas de trabajadores del agro. Precisamente, este era el pedido de los manifestantes desde el inicio de la protesta.

Esta mañana, ministros de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE), Javier Palacios, y de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Federico Tenorio, viajaron esta mañana a Ica para participar de la segunda mesa de diálogo con trabajadores del sector agroindustrial que se encuentran en huelga desde el lunes.

5. ¿Qué alternativas de solución propone el Ejecutivo?

En la mesa de diálogo de hoy, el titular del MTPE adelantó que presentarán un proyecto de ley para derogar el capítulo laboral de la Ley de Promoción Agraria a fin de que los trabajadores tengan los mismos derechos que el régimen general. “Creemos que corresponde el régimen laboral que tiene la CTS, las vacaciones, las gratificaciones y todos los derechos”, dijo.

Mesa de diálogo se realizó esta tarde en el auditorio de la Universidad San Luis de Gónzaga de Ica. (MTPE)

Además de eliminar las ‘services’ para la asignación de personal en el sector agrario, se propone el fortalecimiento de Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en la región con la contratación de 50 inspectores adicionales para supervisar a todas las empresas de la región. Asimismo, el titular del Midagri agregó que otras propuestas son la “implementación de plataformas de inspección desconcertadas. Inicialmente, la propuesta es implementar una en el distrito de Salas. Verificación del pago de utilidades a trabajadores de la actividad agraria y verificación del cumplimiento de las condiciones dignas a favor de los trabajadores, abarcando el traslado de ellos al centro de labores, alimentación y lugares destinados al descanso, así como implementación de condiciones de salud adecuadas, entre otras”.

Ayer, el jefe de la Sunafil, Juan Carlos Requejo, afirmó ayer a El Comercio que en lo que va del año han incorporado a planilla a 27 mil trabajadores de agroexportadoras de Ica. Además, en toda la región recibieron 1.039 denuncias sobre vulneración de derechos laborales, de las cuales se han atendido 1.028 de estas.

Asimismo, el ministro Tenorio agregó la propuesta del Ejecutivo también incluye la conformación de mesas técnicas para definir un proyecto de ley para el régimen agrario, que incluya el pago de utilidades y condiciones de salud y descanso adecuadas.

Sobre el pedido de los trabajadores para que se eleve la remuneración diaria, el ministro Palacios señaló que no es viable porque se trata de relación privada. “En el caso de construcción civil [ejemplo presentado por los manifestantes], el acuerdo es privado y se hace por negociación colectiva desde hace casi dos décadas, no es decisión del Gobierno decir cuánto va a pagarle a cada uno de los operarios”, dijo y agregó que para discutir las mejoras de las condiciones salariales se propone establecer mesas de trabajo con los empresarios.

Hasta el cierre de la nota, los trabajadores no aceptaban dichas propuestas y pedían la publicación de un decreto de urgencia en el que se defina como remuneración diaria el monto de 70 soles. No obstante, para las 4 de la tarde los manifestantes acordaron una tregua humanitaria de 7 horas para permitir el desbloqueo de la carretera Panamericana Sur. De esta forma, se abrirá un carril de la vía desde las 5 p.m. hasta la medianoche. Aclararon que la huelga continúa.

Al finalizar la mesa de diálogo se determinó implementar cuatro mesas de trabajo en Ica, conformadas por trabajadores, sector empresarial y Sunafil. Para mañana se ha organizado una reunión desde las 11 a.m. entre representantes de empresas, la Cámara de Comercio, el MTPE, Sunafil y trabajadores.

Acta de la mesa de diálogo del día miércoles 2 de diciembre.

6. ¿Qué dice el sector formal?

La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), que agrupa a 360 empresas del sector, asegura que el descontento de los trabajadores en Ica surge por la falta de fiscalización a empresas informales que no cumplen con la Ley de Promoción Agraria. De acuerdo con Alejandro Fuentes, presidente de este gremio, se trata de un grupo de fundos que no tienen planillas, contratan a ‘services’ y que no están afiliados a su asociación.

“Invocamos a Sunafil y al Ministerio de Trabajo a ser más proactivas en la supervisión en el sector y sancionar todo abuso que se cometa contra los derechos laborales de los trabajadores. Se está manchando a un sector formal por un pequeño grupo”, dijo ayer a este Diario.

Fuentes dijo estar a favor de colaborar con el Estado en las estrategias de fiscalización que se “erradicar estas malas prácticas” en el sector. La posición de AGAP es que la ley no tiene problemas porque la remuneración diaria mínima es de S/ 39.19 e incluye la remuneración básica, la CTS.

VIDEO RECOMENDADO

Protestas en Ica: manifestantes exigen la presencia de altos mandos del Ejecutivo

Protestas en Ica: manifestantes exigen la presencia de altos mandos del Ejecutivo