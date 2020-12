Los ministros de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE), Javier Palacios, y de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Federico Tenorio, viajaron esta mañana a Ica para participar de la mesa de diálogo con trabajadores del sector agroindustrial que se encuentran en huelga desde el lunes.

Ambos se sumarán a las reuniones con voceros de los manifestantes que reclaman la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, anunció esta mañana el Comandante General de la PNP César Cervantes en entrevista con RPP. Fuentes de ambas carteras confirmaron a este Diario que los titulares de los sectores ya se encuentran en la región para iniciar la mesa de diálogo.

Ayer se realizó la primera reunión con la participación de la comitiva del Ejecutivo; sin embargo, luego de más de dos horas de conversaciones, no se llegó a ningún acuerdo. El jefe de la oficina de la Defensoría en Ica, Jorge Fernández, dijo a El Comercio que los resultados de la primera mesa de diálogo no fueron positivos porque los manifestantes consideraban que los viceministros presentes en la reunión no brindaban soluciones a sus problemas.

La medida de protesta se inició la madrugada del lunes. Desde entonces, más de mil camiones de carga permanecen varados en ambos lados de la zona bloqueada. Tampoco han podido circular pasajeros de ómnibus interprovinciales. (Hugo Curotto / @photo.gec)

Durante la tarde de ayer, la Defensoría solicitó que los titulares del MTPE y Midagri sean quienes encabecen la comisión con propuestas de solución a las demandas de trabajadores del agro. Precisamente, este era el pedido de los manifestantes desde el inicio de la protesta.

Protestas en Ica: manifestantes exigen la presencia de altos mandos del Ejecutivo

La primera comitiva enviada por el Ejecutivo estuvo integrada por José Luis Parodi, viceministro de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; María Isabel Remy, viceministra de Políticas Agrarias del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; y Carlos Espinoza, subsecretario de diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Los trabajadores del sector agroindustrial en huelga exigen la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria y del Decreto de Urgencia 043-2019 que extiende hasta el 2031 la vigencia de citada ley. Ellos denuncian que dicha norma permite la vulneración de sus derechos laborales debido a que no cuentan con estabilidad laboral y el pago de 39.19 soles es insuficiente porque laboran más de 12 horas. Además, exigen la eliminación de la intermediación de las ‘services’ que se quedan con parte de su remuneración.

Como parte de su protesta, los manifestantes mantienen bloqueados al menos cuatro tramos de la Panamericana Norte, en ambos sentidos. Por esta razón, cientos de camiones y buses interprovinciales con pasajeros se encuentran varados en la vía desde el lunes.

Esta mañana, la Junta de Portavoces del Congreso de la República acordó incluir en el debate del pleno la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. “Acabamos de aprobar en Junta de Portavoces la ampliación de agenda para debatir el PL 5759 que deroga la Ley 27360 de Promoción Agraria. La solución a todas las injusticias laborales en la agroindustria están en manos de los congresistas”, dijo la parlamentaria Rocío Silva Santisteban a través de Twitter.

