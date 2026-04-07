Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de hoy en el kilómetro 227 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de San Clemente, Pisco, dejó como saldo una persona fallecida y al menos 15 heridas.

El hecho se registró aproximadamente a las 06:00 horas, cuando un bus turístico de color verde, marca Mercedes Benz con placa Y1R-966, impactó contra un camión marca Derco con placa VUM-760.

Producto de la colisión, ambas unidades vehiculares terminaron volcadas y varadas, obstaculizando el tránsito en uno de los sentidos de la Panamericana Sur.

La víctima mortal fue identificada como el conductor del camión.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el bus turístico, que procedía del balneario de Paracas, habría invadido el carril contrario hasta que impactó de manera frontal contra el vehículo de carga que se desplazaba en dirección a la zona turística de la provincia.

Los 15 heridos fueron auxiliados por personal de emergencia y trasladados a centros asistenciales cercanos para recibir tratamiento médico. Miembros de la Policía Nacional y unidades de bomberos trabajaron en el lugar para rescatar a los afectados y despejar la ruta.