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Bus y camión impactaron frontalmente en Panamericana Sur, en Pisco. (TV Perú)
Bus y camión impactaron frontalmente en Panamericana Sur, en Pisco. (TV Perú)
Por Redacción EC

Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de hoy en el kilómetro 227 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de San Clemente, Pisco, dejó como saldo una persona fallecida y al menos 15 heridas.

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