A menos que el Ejecutivo disponga lo contrario, el sector de San Joaquín, al oeste de la ciudad de Ica, podría convertirse pronto en el décimoquinto distrito de esa provincia del sur del país. La semana pasada, el Congreso aprobó por insistencia el proyecto de ley N°1301 que presentó la parlamentaria Betty Ananculi [Fuerza Popular] para declarar de interés nacional la creación de esta nueva jurisdicción. Con la aprobación del Congreso, la viabilidad del proyecto queda en manos de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

En conversación con El Comercio, la congresista Ananculi señaló que el próximo martes [5 de junio] se ha programado una reunión con la dirección de demarcación para tratar el tema de San Joaquín. En este encuentro participarían miembros del comité cívico que busca la creación del distrito, autoridades del Consejo de Ica y del gobierno de esta región. “[El proyecto] se aprobó en el Congreso por insistencia, que es como una tercera votación. Esto debido a que el Ejecutivo argumentó [el año pasado] que este iba a ocasionar gastos, lo que no es así. Ahora vamos a trabajar con la PCM al respecto”, dijo la parlamentaria.

Según el proyecto de ley, la separación de San Joaquín del distrito de Ica se debe a que el “acelerado crecimiento de la provincia ha sobrepasado la capacidad de respuesta de la municipalidad". El documento señala que en San Joaquín viven unas 30 mil personas. Hay 55 centros educativos, varios institutos, dos universidades, un centro de salud y un centro industrial donde funcionan fábricas de jabones, aceites y madereras.

Actualmente, la provincia de Ica tiene, además de su distrito capital, las jurisdicciones de Salas, San José de Los Molinos, Subtanjalla, San Juan Bautista, La Tinguiña, Parcona, Los Aquijes, Yauca del Rosario, Pueblo Nuevo, Pachacútec, Tate, Santiago y Ocucaje.

La congresista Betty Ananculí señaló que el proyecto de crear el distrito de San Joaquín es impulsado desde hace décadas por un colectivo del cual ella formó parte. “Este un clamor de la población. Yo vivo en San Joaquín y sé que hay personas que necesitan mejores servicios de saneamiento”, dijo.

No obstante, en un recorrido por este sector, El Comercio encontró a varios residentes que no desean separarse del distrito de Ica o que no están al tanto de los cambios promovidos. En el barrio de San Joaquín Viejo, por ejemplo, la vecina Rosa Espinoza dijo estar en contra de la medida. “En primer lugar, no se nos ha pedido nuestro consentimiento. Ellos [el comité cívico que promueve la creación del distrito de San Joaquín] son un grupito nomás, no tienen ningún derecho. No nos han escuchado”, dijo Espinoza. Esta vecina dijo estar satisfecha con los servicios de saneamiento de la Municipalidad Provincial de Ica aunque recalcó que les hace falta más seguridad.

En contraste, Carlos Junchaya, un vecino de 83 años de la urbanización San Joaquín, dijo a este Diario que sí está de acuerdo con la creación del distrito. “Aquí el agua falla, el desague falla y el consejo de Ica no puede atendernos. Yo creo que como distrito, habría mejores servicios y más seguridad”, dijo Junchaya quien ha vivido en San Joaquín en los últimos 52 años.

-El caso de La Angostura-

De acuerdo al proyecto de la congresista Ananculí, la superficie propuesta para el distrito de San Joaquín es de 14,270 kilómetros cuadrados. Esto incluye, entre otros sectores, a las cuatro etapas de la urbanización San Joaquín; los conjuntos habitacionales José de la Torre Ugarte y Las Torres de San Joaquín; los asentamientos humanos Las Dunas, Señor de los Milagros, José Oliva; los centros poblados San Joaquín Viejo y La Victoria; las asociaciones de vivienda El Guayabo, Keiko Sofía y Óscar Sánchez Dulanto y la residencial La Angostura.



En la residencial La Angostura hay varios sitios de importancia. Ahí tiene su sede, por ejemplo, el hotel Las Dunas, hay varios centros sociales, piscinas, restaurantes y algunos condominios exclusivos. El vecino Pelayo Casavilca señaló que durante décadas han existido discrepancias respecto a si la residencial pertenece al distrito de Subtanjalla o a Ica. “Los tributos, por lo menos, los pagamos en Ica, aunque este sector parece ser de Subtanjalla”, dijo Casavilca. Él añadió que tiene dudas respecto a su posible incorporación al distrito de San Joaquín. “Me gustaría que nos expliquen qué pasaría”, solicitó.

El Comercio intentó comunicarse con el presidente de la Asociación de Residentes de la Urbanización La Angostura para conocer su postura respecto a la incorporación a San Joaquín. No obstante, al cierre de esta nota no había respondido nuestra solicitud.