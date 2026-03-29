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Semana Santa 2026: Ica despliega más de 300 policías para reforzar la seguridad. (Foto: Región Policial Ica)
Semana Santa 2026: Ica despliega más de 300 policías para reforzar la seguridad. (Foto: Región Policial Ica)
Por Redacción EC

La Región Policial Ica puso en marcha este domingo 29 de marzo un plan de seguridad por las celebraciones de Semana Santa, con el objetivo de garantizar el orden público y la tranquilidad de la ciudadanía durante los días de mayor afluencia.

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