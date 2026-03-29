La Región Policial Ica puso en marcha este domingo 29 de marzo un plan de seguridad por las celebraciones de Semana Santa, con el objetivo de garantizar el orden público y la tranquilidad de la ciudadanía durante los días de mayor afluencia.

Como parte del operativo, más de 300 efectivos policiales han sido desplegados de manera estratégica en iglesias, rutas procesionales, terminales terrestres y otros espacios con alta concentración de personas. Las acciones están orientadas a la prevención de delitos, el control del tránsito y la vigilancia permanente.

Este despliegue regional se enmarca en el plan de operaciones “Semana Santa 2026” de la Policía Nacional del Perú (PNP), que contempla la movilización de 50 mil agentes en todo el país. La intervención busca reforzar la seguridad en zonas turísticas, recintos religiosos y principales vías.

En esa línea, el Ministerio del Interior informó que la estrategia responde a un trabajo articulado con distintos sectores del Ejecutivo, como Comercio Exterior y Turismo, Defensa y Producción, además de los gobiernos regionales y locales.

El titular del sector, José Zapata, señaló que el operativo prioriza los puntos de mayor concurrencia para que los ciudadanos puedan participar de las actividades con seguridad.

“Este plan activa una estructura para garantizar la tranquilidad en los lugares de mayor concurrencia”, sostuvo.

Las autoridades han dispuesto que 27 mil policías vigilen Lima durante Semana Santa. (Foto: Gestión del Riesgo de Desastres de la MML/X)

La Policía Nacional reafirmó que mantendrá acciones de vigilancia, prevención e inteligencia operativa durante toda la Semana Santa, con el fin de asegurar el normal desarrollo de las actividades religiosas en la región Ica.