Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Sismo sacude Ica: parte del techo de la UTP colapsó tras movimiento telúrico. Foto: X
Sismo sacude Ica: parte del techo de la UTP colapsó tras movimiento telúrico. Foto: X
Por Redacción EC

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) emitió un comunicado oficial luego del fuerte sismo registrado en la región Ica, en el que anunció la suspensión temporal de sus actividades académicas y administrativas como medida preventiva. La decisión fue tomada luego de reportarse daños en parte de la infraestructura universitaria.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.