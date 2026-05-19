La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) emitió un comunicado oficial luego del fuerte sismo registrado en la región Ica, en el que anunció la suspensión temporal de sus actividades académicas y administrativas como medida preventiva. La decisión fue tomada luego de reportarse daños en parte de la infraestructura universitaria.

A través de su pronunciamiento, la universidad informó que las actividades quedarán suspendidas entre el 19 y el 22 de mayo de 2026.

Sismo sacude Ica: parte del techo de la UTP colapsó tras movimiento telúrico. Foto: X

“Se suspende las actividades académicas y administrativas los días 19, 20, 21 y 22 de mayo de 2026”, señaló la institución en el comunicado difundido a la comunidad universitaria.

La medida busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos tras el movimiento telúrico que afectó la región.

Realizarán evaluaciones en las instalaciones

La Universidad Tecnológica del Perú indicó, además, que las autoridades llevarán a cabo inspecciones y evaluaciones en sus instalaciones para verificar el estado de la infraestructura. “Las autoridades correspondientes realizarán las evaluaciones necesarias en las instalaciones universitarias con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo”, detalló la universidad.

Estas acciones forman parte de las medidas preventivas adoptadas tras el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Ica este martes 19 de mayo.

Exámenes y actividades continuarán de manera virtual

Pese a la suspensión presencial, la UTP confirmó que los exámenes parciales y demás actividades académicas programadas se desarrollarán de forma virtual. “Los exámenes parciales y demás actividades académicas programadas para dichas fechas se desarrollarán de manera virtual mediante las plataformas institucionales oficiales”, informó la institución.

UTP toma medidas de prevención luego del sismo de 6.1 en Ica. Foto: UTP

Finalmente, la casa de estudios agradeció la comprensión de la comunidad universitaria y recomendó seguir las comunicaciones oficiales.

Mochila de emergencia y sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

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