Un nuevo sismo se registró la mañana de hoy, miércoles 20 de mayo. La magnitud fue de 3.6 y tuvo una profundidad de 60 kilómetros y 19 kilómetros al sur de Ica, según el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo al IGP, el movimiento telúrico ocurrió a las 07:14 a. m. y tuvo una intensidad de grado II.

En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0293

Fecha y Hora Local: 20/05/2026 07:14:12

Magnitud: 3.6

Profundidad: 60km

Latitud: -14.24

Longitud: -75.74

Intensidad: II Ica

Referencia: 19 km al S de Ica, Ica - Icahttps://t.co/6u7cQVr9y9 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 20, 2026

Temblor de 6.1 alertó a todo el sur

Minutos antes de la 1 de la tarde de ayer, martes 19 de mayo, un fuerte sismo de 6.1 con epicentro en Ica sacudió gran parte de la zona sur del Perú y también se sintió en algunos distritos de Lima Metropolitana.

Los primeros reportes indicaron que el cielo raso en una de las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) en esta ciudad solo sufrió daños superficiales, pero no afecto a la comunidad estudiantil.

En tanto, el ministro de Defensa, Amadeo Flores señaló que los 27 heridos que dejó el movimiento telúrico reciben atención médica y que el Ejecutivo monitorea sus estados de salud.

Además,exhortó a la ciudadanía a participar en el Simulacro Nacional Multipeligro 2026, que se realizará el próximo 29 de mayo.

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.