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Nuevo sismo en Ica se registró la mañana de hoy, según el IGP. Foto: IGP
Nuevo sismo en Ica se registró la mañana de hoy, según el IGP. Foto: IGP
Por Redacción EC

Un nuevo sismo se registró la mañana de hoy, miércoles 20 de mayo. La magnitud fue de 3.6 y tuvo una profundidad de 60 kilómetros y 19 kilómetros al sur de Ica, según el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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