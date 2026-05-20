Gran parte de un pabellón de la zona antigua del Cementerio General de Saraja, en Ica, colapsó por la intensidad del sismo de 6.1 grados que azotó la ciudad este martes 19 de mayo, y dejó expuestos los restos de unos 18 nichos en medio de los escombros.

La estructura que carece de columnas y que se edificó con material noble ya que data de la década de 1740 aproximadamente no soportó el temblor y se derrumbó, dejando lápidas, féretros y restos humanos debajo de los restos del pabellón San Benito.

Un pabellón en el Cementerio General de Saraja quedó destruido tras sismo de 6.1 grados en Ica. (América TV)

Un pabellón en el Cementerio General de Saraja quedó destruido tras sismo de 6.1 grados en Ica. (América TV)

Así informó el presidente de la Sociedad de Beneficencia de Ica, Carlos Ramos, a cargo de la administración de este espacio, y quien precisó que participó en la reunión con el COAR del 19 de mayo con autoridades del Ministerio de Defensa.

“Necesitamos hoy el trabajo de remoción de escombros y también la reubicación de los 18 difuntos para su inmediato traslado al cementerio nuevo donde tenemos nichos disponibles”, señaló a RPP este miércoles.

Ramos precisó que asumió el cargo desde el 2023 y que en su gestión viene solicitando al gobierno regional de Ica, la municipalidad provincial y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del cual dependen apoyo para el mantenimiento del cementerio viejo, sin tener respuesta favorable hasta la fecha.