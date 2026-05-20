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Un pabellón en el Cementerio General de Saraja quedó destruido tras sismo de 6.1 grados en Ica. (América TV)
Un pabellón en el Cementerio General de Saraja quedó destruido tras sismo de 6.1 grados en Ica. (América TV)
Por Redacción EC

Gran parte de un pabellón de la zona antigua del Cementerio General de Saraja, en Ica, colapsó por la intensidad del sismo de 6.1 grados que azotó la ciudad este martes 19 de mayo, y dejó expuestos los restos de unos 18 nichos en medio de los escombros.

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