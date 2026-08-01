Avioneta que partió de Pisco se estrella sin dejar sobrevivientes. (Foto: Instagram / @soynoticias12)
Avioneta que partió de Pisco se estrella sin dejar sobrevivientes. (Foto: Instagram / @soynoticias12)
Por Redacción EC

Una avioneta turística se estrelló este sábado 1 de agosto en el sector de Pueblo Viejo, en la provincia de Nasca (Ica), cuando realizaba un vuelo de observación sobre las Líneas de Nasca. La aeronave había partido desde Pisco y, según el reporte preliminar de las autoridades, los siete ocupantes fallecieron en el accidente.

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