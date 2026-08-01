Una avioneta turística se estrelló este sábado 1 de agosto en el sector de Pueblo Viejo, en la provincia de Nasca (Ica), cuando realizaba un vuelo de observación sobre las Líneas de Nasca. La aeronave había partido desde Pisco y, según el reporte preliminar de las autoridades, los siete ocupantes fallecieron en el accidente.

La emergencia movilizó a efectivos de la Policía Nacional, bomberos y personal de rescate, quienes llegaron hasta la zona para recuperar los cuerpos y acordonar el lugar del siniestro. Las primeras imágenes difundidas muestran a la avioneta completamente destruida tras el impacto.

🚨 #LOÚLTIMO #URGENTE | 13 personas fallecieron (2 tripulantes y 11 pasajeros) cerca al aeródromo de Pueblo Viejo en Nazca. Avioneta venía desde Pisco.



Se presume que las 11 personas serían turistas. Información preliminar... https://t.co/aAK1zZg098 pic.twitter.com/2GE7NJGPAu — Roger García (@Aderly) August 1, 2026

De acuerdo con la información oficial, la aeronave transportaba turistas que participarían en uno de los tradicionales sobrevuelos sobre las enigmáticas figuras de Nasca. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas, mientras se realizan las diligencias para informar a sus familiares.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que especialistas de la Dirección General de Aeronáutica Civil y de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación se desplazarán al lugar para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente. La prioridad será determinar las causas que provocaron la caída de la aeronave.

Este nuevo accidente enluta nuevamente a Nasca, uno de los principales destinos turísticos del país por los vuelos sobre las líneas declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco. Las autoridades anunciaron que en las próximas horas brindarán un reporte oficial con mayores detalles sobre las víctimas y el avance de las investigaciones.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.