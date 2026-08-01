Una avioneta de la empresa Aerodiana se estrelló este sábado en la provincia de Nasca, Ica, dejando como saldo a sus 13 ocupantes fallecidos. Según informó la policía a la prensa, el siniestro ocurrió a las 12:55 p. m. mientras la unidad realizaba un sobrevuelo turístico y se disponía a emprender su ruta de regreso.

La aeronave transportaba a 11 turistas y dos tripulantes, conformados por el piloto y el copiloto. Tras impactar contra el suelo, la unidad se incendió rápidamente, lo que impidió cualquier posibilidad de rescate. Bomberos y agentes de Serenazgo de Vista Alegre acudieron al lugar para sofocar el fuego y realizar los primeros esfuerzos de rescate.

La avioneta con once turistas y dos tripulantes se estrelló cuando iba a emprender su ruta de retorno en Nasca, Ica. (Canal N)

La unidad siniestrada había partido desde el aeropuerto de la ciudad de Pisco para cumplir con su itinerario habitual. Sin embargo, por causas que se encuentra todavía bajo investigación, la avioneta perdió altura de forma repentina antes de completar el recorrido. Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes debido a la magnitud del impacto y el posterior fuego en la nave.

Personal de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) inició el recojo de evidencias técnicas en el lugar del desastre. El proceso busca determinar si existió una falla mecánica en los sistemas o factores externos que influyeron en la caída. El perímetro permanece custodiado por la Policía Nacional para proteger las piezas de la aeronave esparcidas en el terreno.

Nasca: lugar del siniestro en el sector Pueblo Viejo

El impacto se registró exactamente en un predio agrícola del sector Pueblo Viejo, situado a poca distancia del aeródromo María Reiche. La estructura de la avioneta quedó totalmente destruida y sus restos terminaron dispersos entre los campos de cultivo cercanos. El Ministerio Público dispuso el traslado de los fallecidos a la morgue de Ica para las necropsias legales correspondientes.

La avioneta con once turistas y dos tripulantes se estrelló cuando iba a emprender su ruta de retorno en Nasca, Ica. (Canal N)

La empresa Aerodiana, propietaria de la unidad, ofrece servicios de sobrevuelo y carga en la región de Ica. Se espera un informe oficial con las identidades de las víctimas para iniciar las coordinaciones con los consulados extranjeros respectivos.