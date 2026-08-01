La avioneta con once turistas y dos tripulantes se estrelló cuando iba a emprender su ruta de retorno en Nasca, Ica. (Canal N)
La avioneta con once turistas y dos tripulantes se estrelló cuando iba a emprender su ruta de retorno en Nasca, Ica. (Canal N)
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Una avioneta de la empresa Aerodiana se estrelló este sábado en la provincia de Nasca, Ica, dejando como saldo a sus 13 ocupantes fallecidos. Según informó la policía a la prensa, el siniestro ocurrió a las 12:55 p. m. mientras la unidad realizaba un sobrevuelo turístico y se disponía a emprender su ruta de regreso.

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