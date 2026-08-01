La presidenta de la República, Keiko Fujimori, informó que el Ejecutivo está evaluando la suspensión temporal de las operaciones del aeropuerto de Pisco tras el accidente aéreo registrado en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca. A su vez lamentó la muerte de las 13 personas.

“Se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto, pero no quiero adelantar nada hasta que no se concluyan las investigaciones y los ministros correspondientes me entreguen su informe”, declaró para Canal N.

Avioneta que partió de Pisco se estrella sin dejar sobrevivientes. (Foto: Instagram / @soynoticias12)

A su vez, la jefa de Estado indicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) está realizando las investigaciones técnicas correspondientes,mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores viene gestionando la comunicación con los consulados de los ciudadanos extranjeros que perdieron la vida .

Las declaraciones de la mandataria se suman a las acciones iniciadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA), organismos encargados de determinar los factores que provocaron la caída de la unidad cuando realizaba un circuito turístico sobre las Líneas de Nasca.

Confirman 13 fallecidos tras caída de avioneta turística que sobrevolaba las Líneas de Nasca. Foto: Municipalidad de Vista Alegre.