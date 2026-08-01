La jefa de Estado indicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) está realizando las investigaciones técnicas correspondientes,mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores viene gestionando la comunicación con los consulados de los ciudadanos extranjeros que perdieron la vida. Foto: composición GEC
La jefa de Estado indicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) está realizando las investigaciones técnicas correspondientes,mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores viene gestionando la comunicación con los consulados de los ciudadanos extranjeros que perdieron la vida. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, informó que el Ejecutivo está evaluando la suspensión temporal de las operaciones del aeropuerto de Pisco tras el accidente aéreo registrado en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca. A su vez lamentó la muerte de las 13 personas.

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