Nasca: presidenta Keiko Fujimori indicó que se evalúa suspensión temporal de aeropuerto tras accidente aéreo
La mandataria aseguró que espera el informe final de las carteras de Transportes y Cancillería antes de oficializar medidas sobre el terminal aéreo tras la caída de una avioneta que dejó 13 víctimas mortales.
La presidenta de la República, Keiko Fujimori, informó que el Ejecutivo está evaluando la suspensión temporal de las operaciones del aeropuerto de Pisco tras el accidente aéreo registrado en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca. A su vez lamentó la muerte de las 13 personas.
La presidenta de la República, Keiko Fujimori, informó que el Ejecutivo está evaluando la suspensión temporal de las operaciones del aeropuerto de Pisco tras el accidente aéreo registrado en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca. A su vez lamentó la muerte de las 13 personas.
“Se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto, pero no quiero adelantar nada hasta que no se concluyan las investigaciones y los ministros correspondientes me entreguen su informe”, declaró para Canal N.
A su vez, la jefa de Estado indicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) está realizando las investigaciones técnicas correspondientes,mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores viene gestionando la comunicación con los consulados de los ciudadanos extranjeros que perdieron la vida.
En paralelo, el MTC y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) mantienen activados los canales formales para coordinar la asistencia con los consulados de las víctimas de nacionalidad italiana, alemana y española, mientras la zona del impacto en el sector de Pueblo Viejo permanece bajo resguardo de la Policía Nacional para las diligencias correspondientes.