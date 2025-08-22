Luego de que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtiera del incremento de vientos por efectos del acercamiento del Anticiclón Pacífico Sur desde este 22 de agosto, la institución señaló que Pisco está siendo afectada por fuertes ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.
De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 285, de nivel de alerta Rojo, se prevé un incremento de la velocidad del viento en la franja costera, pasando de moderada a extrema intensidad. Estas condiciones se mantendrán hasta el lunes 25 de agosto.
“Incremento de viento en la costa: Pisco 50km/h, Talara y Chiclayo 37km/h, Chimbote 35km/h y Callao 30km/h”, indicó el Senamhi.
La institución recomienda a la población reforzar los techos y las ventanas, a fin de evitar levantamientos o rompimiento de vidrios.
Este nuevo impacto de los Vientos Paracas en Ica ha generado complicaciones en las actividades comerciales, turísticas y pesqueras, ya que las ráfagas dificultan la normal atención en establecimientos y la movilidad en zonas urbanas y costeras.
Las autoridades locales recomendaron a la población tomar precauciones, especialmente a conductores y pescadores artesanales, debido al riesgo de accidentes y afectaciones.
Vale precisar que la situación de fuertes vientos afectará a las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, La Libertad, Lambayeque, Lima, Callao, Piura y Tacna.
Al igual que en Ica, estas regiones serán afectadas por el aumento del viento que, a su vez, podría ocasionar el levantamiento de polvo y arena, además de la reducción de la visibilidad horizontal, afectando principalmente el tránsito vehicular en zonas abiertas. Asimismo, se espera cobertura nubosa acompañada de lloviznas, niebla o neblina, especialmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, advierte el Senamhi.
