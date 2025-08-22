Luego de que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtiera del incremento de vientos por efectos del acercamiento del Anticiclón Pacífico Sur desde este 22 de agosto, la institución señaló que Pisco está siendo afectada por fuertes ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 285, de nivel de alerta Rojo, se prevé un incremento de la velocidad del viento en la franja costera, pasando de moderada a extrema intensidad. Estas condiciones se mantendrán hasta el lunes 25 de agosto.

“Incremento de viento en la costa: Pisco 50km/h, Talara y Chiclayo 37km/h, Chimbote 35km/h y Callao 30km/h”, indicó el Senamhi.

Fuertes vientos en Pisco levantaron arena y polvo que afectan la visibilidad de conductores. Foto: captura/Canal N

La institución recomienda a la población reforzar los techos y las ventanas, a fin de evitar levantamientos o rompimiento de vidrios.

Este nuevo impacto de los Vientos Paracas en Ica ha generado complicaciones en las actividades comerciales, turísticas y pesqueras, ya que las ráfagas dificultan la normal atención en establecimientos y la movilidad en zonas urbanas y costeras.

#Infórmate #Senamhi #MINAM Anticiclón Pacífico Sur se acerca al continente y favorecerá el incremento de viento en distritos de la costa. Del 22 al 24 de agosto, se registrará el incremento de la velocidad del viento en la costa. https://t.co/luMk8Mscdy pic.twitter.com/OlwaywYjri — Senamhi (@Senamhiperu) August 20, 2025

Las autoridades locales recomendaron a la población tomar precauciones, especialmente a conductores y pescadores artesanales, debido al riesgo de accidentes y afectaciones.

Vale precisar que la situación de fuertes vientos afectará a las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, La Libertad, Lambayeque, Lima, Callao, Piura y Tacna.