Violación en Chincha: policía busca a ex director de nido

La policía busca a Pablo Martín Machado Huayanca, de 54 años, el ex director de la Institución Educativa Inicial N°243 Esperanza Carrillo de Peschiera, ubicada en Chincha. Según las investigaciones, en ese nido habría ocurrido la violación de una menor de 3 años el lunes último. Machado es uno de los sospechosos.

Según informó Arístides Gonzales, director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Chincha, Machado se ha ausentado desde el miércoles. “Él estuvo aquí [en la UGEL] y luego salió a la hora del refrigerio. Desde entonces no ha vuelto y no responde llamadas”, dijo Gonzales. La policía tampoco lo halló en su casa.

Debido a su ausencia, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chincha emitió un mandato de detención preliminar en su contra. Este jueves la policía ordenó su captura en el país y alertó a las autoridades y comisarías sobre su búsqueda.

En conversación con El Comercio, el general PNP Luis Bisso Pun, director de la Macroregión Policial Ica - Ayacucho, señaló que ya se han tomado las medidas para capturar pronto al ex director Machado. "He dispuesto que el coronel de [la región] Ica asuma las operaciones de forma directa. No podemos permitir este tipo de situaciones", dijo el general.

Pablo Machado fue director del nido Esperanza Carrillo hasta el martes, cuando la UGEL de Chincha lo separó del cargo mientras se le investigaba por la violación. Otros dos trabajadores del plantel fueron suspendidos por el mismo caso.

-Plantón-

​Esta noche se realizó en las calles de Chincha una movilización de vecinos que exigen la captura del responsable de la violación de la niña de tres años.