Idel Vexler cuestiona que destitución de maestros se pueda concretar en dos semanas

El ex ministro de Educación, Idel Vexler, cuestionó que en dos semanas se pueda concretar la destitución de unos 800 maestros que tienen una condena o sentencia por los delitos de terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual.

Vexler, quien fue ministro hasta el mes de abril, dijo que durante su gestión en el Ministerio de Educación (Minedu) se destituyeron a 73 docentes condenados por el delito de terrorismo. Refirió que este proceso fue largo debido a que no todos los casos llegaban al ministerio con los documentos correspondientes. Agregó que en este tiempo quedaron pendientes de comprobación unos 150 casos.

"En la gestión del Minedu me hablaron de 460 condenados por terrorismo. Cuando la jefa encargada de estos temas comienza a coordinar con el Poder Judicial, llegamos en una primera instancia a tener 23 con condena consentida. Los sacamos inmediatamente. Seguimos trabajando y llegamos a 73, de los cuales todos salieron en un periodo largo. Decían que había como 150, pero que no estaba probado, porque aquí hay que ir a todas las cortes. Ahora me dicen que hay esta cantidad de personas involucradas, espero que se concreten los documentos", declaró esta mañana Vexler a RPP.

"Ojalá tengan el documento respectivo y ojalá en dos semanas se haga. La realidad me indica que no siempre estas relaciones vienen con el documento correspondiente. El ministro ordena a las DRE y UGEL que los separe, pero a veces la UGEL no procede inmediatamente", cuestionó Vexler.

Sin embargo, dijo que si la cifra es correcta, es necesario actuar "con rapidez".

El ex ministro indicó que los entrampamientos en las destituciones podrían originarse por una cuestión de demoras en las UGEL del país.

"Cuando lo tienen que ejecutar demoran. Por temor y en algunos casos les falta convicción. Por eso teníamos que actuar en algunos casos con la procuraduría. Ojalá el ministro Alfaro tenga mejor suerte y en 15 días pueda separarlos", apuntó Vexler.

El último viernes, el Minedu publicó la Resolución Ministerial 241-2018, la cual regula la aplicación de la Ley 29988. Esta norma establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo implicado en los delitos de terrorismo, apología al terrorismo, tráfico de drogas y violación sexual.

Según cifras preliminares del Minedu, unos 987 docentes y trabajadores administrativos de instituciones educativas públicas y privadas tienen una condena o sentencia por uno de estos cuatro delitos. El Poder Judicial ha entregado, hasta el momento, al sector educativo una relación de unos 800 profesores con esta condición legal.

