Un total de 6 342 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad en Puno reciben la Asistencia Económica por Orfandad, subsidio que representa una inversión estatal de S/ 5 036 800, según informó la directora ejecutiva del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), Melina Locatelli Alfaro, durante una supervisión en la zona.

La funcionaria recorrió diversos Centros de Acogida Residencial (CAR) de la región con el objetivo de evaluar los servicios de protección y optimizar la atención a la población vulnerable.

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Entre los centros inspeccionados se encuentran el Hogar Sagrado Corazón de Jesús en Juliaca, que atiende a 17 niños de 6 a 12 años, el CAR Hogar Virgen de Fátima, que alberga a 60 niñas y adolescentes, el CAR San Martín de Porres, con 23 residentes, y el CAR Rijchariy, que brinda protección a siete adolescentes mujeres.

Durante las visitas, Locatelli dialogó con los equipos técnicos y los menores residentes para recoger sus necesidades y propuestas de mejora.

La directora ejecutiva del Inabif también explicó que este subsidio económico tiene como finalidad directa elevar la calidad de vida de los menores beneficiarios mediante el soporte en sus necesidades básicas de alimentación, educación y bienestar general.

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Además, como parte de la agenda de trabajo, se concretó una reunión con el jefe de la Región Policial de Puno, el general PNP Jorge Tomás Guardia Riveros, y los comisarios locales.

En este encuentro, las autoridades acordaron establecer nuevos canales de comunicación interinstitucional y conformar un grupo de coordinación integrado por los directores de los CAR y el personal policial, con el propósito de agilizar las respuestas ante situaciones de emergencia.

Inabif y la PNP