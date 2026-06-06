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Las autoridades acordaron establecer nuevos canales de comunicación interinstitucional | Foto: Difusión
Las autoridades acordaron establecer nuevos canales de comunicación interinstitucional | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Un total de 6 342 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad en Puno reciben la Asistencia Económica por Orfandad, subsidio que representa una inversión estatal de S/ 5 036 800, según informó la directora ejecutiva del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), Melina Locatelli Alfaro, durante una supervisión en la zona.

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