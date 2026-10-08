Cusco registra cinco fallecidos por incendios forestales y Puno reporta una víctima mortal. (Foto: Andina)
Cusco registra cinco fallecidos por incendios forestales y Puno reporta una víctima mortal. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Los incendios forestales registrados en el Perú durante la primera semana de octubre dejaron seis personas fallecidas y mantienen focos activos en cinco regiones: Cusco, Apurímac, Ayacucho, Junín y Puno. Según los reportes del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN-INDECI) y de las oficinas regionales de gestión del riesgo de desastres, las autoridades continúan con las labores de control, monitoreo y extinción del fuego.

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