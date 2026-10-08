Los incendios forestales registrados en el Perú durante la primera semana de octubre dejaron seis personas fallecidas y mantienen focos activos en cinco regiones: Cusco, Apurímac, Ayacucho, Junín y Puno. Según los reportes del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN-INDECI) y de las oficinas regionales de gestión del riesgo de desastres, las autoridades continúan con las labores de control, monitoreo y extinción del fuego.

De acuerdo con la Oficina Regional de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad del Cusco, cinco personas murieron en esa región. Entre las víctimas figuran tres adultos mayores hallados en los distritos de Yanatile, en la provincia de Calca; Colquepata, en Paucartambo; y Yanahuara, en Urubamba.

Asimismo, se confirmó el fallecimiento de dos hermanos de 11 y 18 años en el distrito de Pomacanchi, provincia de Acomayo, debido a las quemaduras que sufrieron durante un incendio forestal.

En Puno, el COEN-INDECI reportó la muerte de Felipe Cjuno Medina, de 82 años, ocurrida el 3 de octubre en el distrito de Macari, provincia de Melgar. Según el reporte, el hombre sufrió una caída cuando intentaba pedir ayuda durante la emergencia y fue trasladado con vida al centro de salud de la localidad, donde recibió atención por traumatismo encéfalo craneano y quemaduras de primer grado. Posteriormente, se confirmó su deceso.

Los informes de Puno también dieron cuenta de personas heridas con quemaduras de segundo grado en el distrito de Pichacani, así como de pobladores que recibieron atención médica en otros sectores afectados.

Nuevos incendios en Cusco

Hasta este jueves 8 de octubre, el COEN-INDECI reportó labores de respuesta ante incendios forestales en Cusco, Apurímac, Ayacucho, Junín y Puno.

En Cusco, durante la mañana de este jueves se inició el control de dos nuevos incendios en los distritos de Oropesa y Yanatile. Estos se sumaron a los siniestros activos en el sector Laccaya, en el distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas, y en la comunidad de Huiscachani, en el distrito de Marangani, provincia de Canchis.

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Condiciones meteorológicas

Los reportes señalan que las condiciones meteorológicas desfavorables, como la elevada radiación solar, las altas temperaturas y los vientos intensos en zonas altoandinas y selváticas, han contribuido a la propagación del fuego.

Los incendios han afectado pastizales, bosques nativos y zonas agrícolas, mientras las autoridades mantienen las acciones para controlar las emergencias y atender a las personas afectadas.