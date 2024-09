#EnVivo



Gustavo Adrianzén, jefe de Gabinete: En el Perú no necesitamos por ahora la cooperación internacional para sofocar los incendios forestales, pero no lo descartamos



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/ncNSih89Yu — Canal N (@canalN_) September 16, 2024

Este comentario llega en medio de una crisis que no hace sino aumentar. De acuerdo con el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (Sinpad) del Indeci, 32 incendios están activos en 12 regiones del país (7 más que en el informe previo) . En total, 22 regiones han sido afectadas durante el 2024.

Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Huánuco, Lima, San Martín, Tumbes y Ucayali son las regiones afectadas. Amazonas y Áncash tienen la mayor cantidad de incendios activos: 9 y 4, respectivamente. Además, el número de fallecidos asciende a 15, es decir, uno más que el reporte previo.

El Sinpad consigna que, en lo que va del año, se han registrado 233 incendios forestales a nivel nacional con mayor incidencia en las regiones de Cusco (36), Cajamarca (24) y Huancavelica (22) de acuerdo con el Indeci. Asimismo, se han extinguido 179 y 22 fueron controlados.

Se registran 15 fallecidos este año por incendios forestales. Foto: Gob.pe

Como informó este Diario, al menos 7 gobiernos regionales han pedido al Ejecutivo la declaración de emergencia, pues los fenómenos forestales han desbordado su capacidad para enfrentar la situación: Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Áncash y Ucayali . Asimismo, Huánuco se sumó al pedido a través de un pronunciamiento publicado anoche.

Como consecuencia de esta emergencia, aproximadamente 1.495,33 hectáreas de cultivo se han perdido a nivel nacional y 2.257,96 hectáreas de cobertura natural han sido destruidas. También, 4.347 animales resultaron afectados. Además, de acuerdo con información del Minsa, los incendios han provocado que 155 personas resulten heridas y 1.876, afectadas.

Por otro lado, Adrianzén declaró que “los incendios en Madre de Dios y Loreto se han apagado gracias a lluvias”. Como se informó en una nota previa, diferentes actividades humanas son la causa principal de los incendios forestales. Entre ellas se encuentran la quema de zonas de cultivo, quema de pastos, fogatas y explosivos.

#EnVivo



Incendio forestal consumió áreas verdes en cerros de Cacatachi en Tarapoto



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/SEnpw1iRFk — Canal N (@canalN_) September 16, 2024

Así también, José Carlos Nieto, jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), indicó a El Comercio que hay un incendio activo en un área protegida del país: el Parque Nacional Cerros de Amotape (Tumbes).

“Tenemos 400 guardaparques bomberos forestales preparados, equipados e implementados. Con esa fuerza estamos ayudando en lugares que nos corresponde”, explicó a El Comercio José Carlos Nieto Navarrete, jefe del Sernanp.

La Presidencia del Consejo de Ministros informó que este martes informará desde la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN-Indeic) sobre las acciones del gobierno en las zonas afectadas por incendios forestales.

Así también, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), a través de su mapa de monitoreo de eventos y fenómenos meteorológicos, informó que en las últimas 24 horas en el Perú se detectaron 623 focos de calor reportados y 58 incendios forestales confirmados.

¿Qué responden las regiones al gobierno?

El Centro de Operaciones de Emergencia de la Región Áncash (COER Áncash), adscrito al gobierno regional de Áncash, lamentó la decisión del Ejecutivo de no decretar el estado de emergencia en la región. La institución señaló que la situación ha sobrepasado su capacidad operativa y financiera .

“Lamentamos la decisión, porque hasta no hemos recibido apoyo del gobierno para atender la emergencia. En Áncash no tenemos recursos especializados para combatir los incendios. Los brigadistas del COER están ingresando a las zonas afectadas con indumentaria del Sernanp, porque enviarlos sin equipos especializados sería exponer sus vidas”, aseguró la entidad a El Comercio.

“Hay suficientes razones para declarar el estado de emergencia. Para comprar más recursos necesitamos que se autorice una modificación de nuestro presupuesto y esto no se puede hacer mientras no se declare la emergencia. ”, señalaron.

Áncash es una de las regiones más afectadas por los incendios forestales. La reserva del Huascarán fue afectada. Foto: COER Áncash

El COER Áncash aseguró que la declaratoria de emergencia autorizaría modificaciones presupuestales para adquirir equipos de protección personal para los brigadistas, adquirir herramientas especializadas —como matafuegos, rastrillo forestal y otros—, así como contratar servicios de alquiler de movilidad para el control de incendios, entre otros.

“Asimismo, de ser favorable la solicitud para el control del incendios, se tendrá la intervención de manera directa del gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa (Mindef) y otros según sus competencias”, añadieron. De acuerdo con El COER.

Asimismo, el gobernador de Ucayali, Manuel Gambini, insistió en que se realice la declaratoria, dado que los incendios se están haciendo cada vez más extensos. “Al Ejecutivo, por favor, ponga los ojos en la Amazonía” .

Sobre los orígenes del siniestro, invocó a las personas que dejen de quemar los árboles y a la fiscalía que imponga las sanciones correspondientes. “La irresponsabilidad es tan alta que no nos hacen caso. Pido al Ministerio Público y Poder Judicial que sancionen a los pobladores que están actuando de esta manera y esto está complicando a las personas de buen vivir”, expresó.

#EnVivo



Manuel Gambini, gobernador de Ucayali: No podemos apagar el incendio forestal por la geografía. Pedimos ayuda con helicópteros y aviones que portan agua



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/k3Pkludyvp — Canal N (@canalN_) September 16, 2024

Litman Ruiz Rodríguez, Gerente General del Gobierno Regional de Amazonas, se unió al pedido, debido a que la capacidad de la institución “ya no es suficiente para atender la emergencia en la que estamos sumergidos” .”Ha sobrepasado la intervención de los gobiernos locales”, afirmó.

“Necesitamos la presencia de más unidades áreas para sofocar los incendios. También requerimos de equipos especializados, porque ni el gobierno regional ni los bomberos tienen indumentaria especializada. Necesitamos cascos, palas, mascarillas, guantes, ectétera”, aseguró. El funcionario también dijo que más de 4.500 hectáreas de la región han sido destruidas por incendios forestales en lo que va del año . “Esto ponen en serio riesgo a los ciudadanos y nuestra fauna”, aseguró.

Russell Zevallos, representante de la Adjuntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, instó al gobierno a declarar en emergencia a las regiones que han sobrepasado su capacidad de responder a la emergencia. “A las regiones que ya han enviado el sustento técnico de que están desbordadas les corresponde ser declaradas en estado de emergencia, porque no es suficiente la primera respuesta local que están dando estas regiones a través de sus policías, bomberos y brigadistas”, expresó a El Comercio.

¿Qué acciones realizó la presidenta Boluarte en Amazonas?

La presidenta Dina Boluarte llegó hasta Amazonas, donde supervisó el desplazamiento de helicópteros con el sistema ‘Bambi bucket’ en la z ona de la Florida en Amazonas, que permite descargar agua sobre zonas afectadas por incendio. No obstante, no anunció declarar en emergencia a la región .

📍Amazonas | La presidenta Dina Boluarte Zegarra recibe reporte de primera mano de @indeciperu y autoridades locales, y supervisa el desplazamiento de helicópteros con el sistema Bambi bucket en la zona de la Florida en Amazonas, desde donde se abastecen las aeronaves para… pic.twitter.com/4XPtVE8lAF — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) September 16, 2024

Por otro lado, ayer lunes no se reportaron dificultades para el aterrizaje y despegue de aviones en los diferentes aeropuertos del país. No obstante, Carlos Chávez, comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, informó sobre dificultades para el despliegue de ayuda humanitaria: “A veces la meteorología no permite el empleo del arma aérea para el lanzamiento de agua para combatir los incendios forestales. Hemos tenido casos en que el avión ha ido con 5 toneladas de agua y ha regresado”, señaló.

Desde el Ministerio del Ambiente se anunció que se presentará hoy en el Congreso un proyecto de ley para sancionar a los causantes de incendios forestales.