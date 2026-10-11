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Resumen

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Los incendios forestales que se desataron esta semana en Perú se mantienen activos en al menos cuatro regiones del país. (Foto: GEC)
Los incendios forestales que se desataron esta semana en Perú se mantienen activos en al menos cuatro regiones del país. (Foto: GEC)
Por Agencia EFE

Los incendios forestales que se desataron esta semana en Perú se mantienen activos en las regiones de Ayacucho, Moquegua y Puno, mientras que fueron extinguidos en las regiones de Áncash y Arequipa, aunque en algunos puntos el fuego se reaviva con el intenso viento de las tardes, según informaron este domingo las autoridades locales.

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