Los incendios forestales que se desataron esta semana en Perú se mantienen activos en las regiones de Ayacucho, Moquegua y Puno, mientras que fueron extinguidos en las regiones de Áncash y Arequipa, aunque en algunos puntos el fuego se reaviva con el intenso viento de las tardes, según informaron este domingo las autoridades locales.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), informó que los incendios forestales en los distritos de Chaviña (Ayacucho), San Cristóbal (Moquegua) y Lampa (Puno) continúan activos y ocasionan daños a la cobertura natural, sin que se reporten afectaciones a la vida ni a la salud de la población.

En los primeros días del mes se reportaron seis fallecidos en Cusco y Puno, donde las altas temperaturas por el fenómeno climático El Niño y los vientos intensos han propagado el fuego en pastizales, bosques nativos y zonas de cultivo.

En las zonas afectadas, el personal de Serenazgo (guardia municipal), la Policía Nacional del Perú, las Plataformas de Defensa Civil y los comuneros realizan labores para extinguir el fuego, en tanto las autoridades locales vienen elaborando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

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Defensa Civil agregó que los incendios forestales en los distritos de Parobamba y Matacoto (Áncash) y Puyca (Arequipa) fueron extinguidos gracias a las labores realizadas por el personal de las municipalidades distritales y de los pobladores de la zona, así como a las condiciones meteorológicas favorables.

A su vez, el incendio forestal registrado el jueves en el sector Pampay, distrito y provincia de Sihuas (Áncash), se encuentra controlado y, hasta el momento, se reportan 25 hectáreas de cobertura natural destruidas.

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Además, de esas regiones afectadas, el ministerio de Defensa, a través del Ejército del Perú, informó que participa en las labores de control del incendio forestal en Ayacucho y coordina acciones de apoyo en Cusco.

Este domingo, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, llegó también al Cusco para supervisar las acciones de mitigación de los incendios forestales en el distrito de Calca, en las comunidades de Accha Baja y Rayampata; en el distrito de Limatambo, provincia de Anta, y dos en la provincia de La Convención, en los distritos de Inkahuasi y Maranura.

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