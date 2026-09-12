El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que 160 distritos de la selva se encuentran en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos y otros movimientos en masa ante las lluvias previstas para el domingo 13 y lunes 14 de setiembre. El escenario de riesgo fue elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), a partir del aviso meteorológico N.º 358 del Senamhi.

Según el documento, San Martín concentra la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 16 jurisdicciones. Le siguen Amazonas y Ayacucho, con cinco distritos cada uno; Pasco, con tres; Cajamarca, Junín y Puno, con dos cada uno; y Loreto, con un distrito.

160 distritos se encuentran en riesgo por movimientos en masa ante lluvias. (Foto: Andina)

Asimismo, 124 distritos se encuentran en riesgo alto. Estas jurisdicciones corresponden a San Martín, Amazonas, Ayacucho, Pasco, Cajamarca, Junín, Puno y Loreto, además de Cusco, Huánuco y Ucayali.

Ante este escenario, Indeci exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y regionales a verificar que las rutas de evacuación permanezcan despejadas y señalizadas. También recomendó comprobar la disponibilidad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías para atender una eventual emergencia.

160 distritos están en riesgo de deslizamientos y huaicos. (Foto: Andina)

A la población, el organismo recomendó proteger y reforzar los techos de las viviendas y establecer sistemas de alerta temprana mediante silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

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Indeci señaló que, mediante el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene el monitoreo de los departamentos comprendidos en el aviso y coordina con las autoridades regionales y locales las acciones ante los posibles efectos del fenómeno meteorológico.