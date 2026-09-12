San Martín concentra la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto por lluvias en la selva. (Foto: Andina)
San Martín concentra la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto por lluvias en la selva. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que 160 distritos de la selva se encuentran en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos y otros movimientos en masa ante las lluvias previstas para el domingo 13 y lunes 14 de setiembre. El escenario de riesgo fue elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), a partir del aviso meteorológico N.º 358 del Senamhi.

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