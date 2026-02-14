Lluvias dejan 39 muertos en el país: Indeci alerta sobre riesgos en laderas y ríos

Un total de 39 personas han fallecido en el país a consecuencia de las lluvias intensas y los peligros asociados, informó Carlos Pichilingue, coordinador de Gestión del Riesgo de Desastres del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). El reporte comprende el balance acumulado hasta febrero de 2026.

“Al mes de febrero, son 39 fallecidos a consecuencia de las lluvias y sus peligros asociados, vale decir, deslizamientos, huaicos, derrumbes, tormentas eléctricas, entre otras” , señaló el funcionario en declaraciones a RPP.

Indeci reporta 39 fallecidos por lluvias y advierte sobre zonas de alto riesgo. (Foto: Andina)

Del total de víctimas, 12 perdieron la vida por tormentas eléctricas. Según Pichilingue, varios de estos decesos pudieron evitarse si se hubieran adoptado medidas preventivas tanto por parte de las autoridades como de la ciudadanía.

“Muchas veces vemos que las personas exponen su vida tratando de cruzar estas zonas, como cauces de quebradas o ríos, y terminan falleciendo” , advirtió.

Respecto a las áreas más vulnerables, el especialista explicó que las laderas de cerros con material arcilloso y fuertes pendientes representan un alto riesgo de deslizamientos y derrumbes. Asimismo, alertó sobre las zonas cercanas a los cauces de ríos, ya que el incremento del caudal puede erosionar los taludes y provocar desbordes e inundaciones, especialmente en valles y zonas planas.

Autoridades advierten sobre desbordes e inundaciones tras aumento del caudal de ríos. (Foto: Andina)

Ante este escenario, el Indeci recomendó a la población mantenerse atenta a los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), identificar rutas de evacuación y zonas seguras, reforzar e impermeabilizar techos de viviendas, preparar una mochila de emergencia y realizar labores comunitarias de limpieza de drenes para evitar acumulaciones de agua.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

