Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Indeci confirma 39 víctimas por lluvias y pide reforzar medidas de prevención. (Foto: Andina)
Indeci confirma 39 víctimas por lluvias y pide reforzar medidas de prevención. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Un total de 39 personas han fallecido en el país a consecuencia de las lluvias intensas y los peligros asociados, informó Carlos Pichilingue, coordinador de Gestión del Riesgo de Desastres del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). El reporte comprende el balance acumulado hasta febrero de 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Lluvias dejan 39 muertos en el país: Indeci alerta sobre riesgos en laderas y ríos
Perú

Lluvias dejan 39 muertos en el país: Indeci alerta sobre riesgos en laderas y ríos

Esta noche cierran Agua Dulce: sin marcha atrás, habrá cordón policial y solo pasarán deportistas acuáticos
Sucesos

Esta noche cierran Agua Dulce: sin marcha atrás, habrá cordón policial y solo pasarán deportistas acuáticos

Temblor hoy, viernes 13 de febrero: epicentro y magnitud del último sismo en Perú
Perú

Temblor hoy, viernes 13 de febrero: epicentro y magnitud del último sismo en Perú

Mujeres en ciencia: ¿por qué su participación es estratégica para el futuro de la salud?
Perú

Mujeres en ciencia: ¿por qué su participación es estratégica para el futuro de la salud?