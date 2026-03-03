Con el propósito de contribuir a la definición de estándares internacionales y presentar los avances del país en modernización estadística, el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dr. Gaspar Morán Flores, participa en el 57° período de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, que se desarrolla del 3 al 6 de marzo de 2026 en Nueva York, Estados Unidos de América.

El Perú participa como miembro de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas para el periodo 2026 - 2029, el principal órgano mundial encargado de establecer normas y lineamientos para la producción de estadísticas oficiales, incluidos los censos, las cuentas nacionales y el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este encuentro reúne a más de 150 delegaciones de Oficinas Nacionales de Estadística, así como a organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Instituto Internacional de Estadística.

También participan las comisiones regionales de las Naciones Unidas, entre ellas la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), además de organismos especializados como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Estadísticas sociales y demográficas

En el marco del informe del Grupo de Amigos de la Presidencia sobre estadísticas sociales y demográficas, el titular del INEI destacó los avances del país en la modernización de fuentes y metodologías. Subrayó la integración de registros administrativos y datos geoespaciales en censos y encuestas, así como el uso de sistemas de recolección digital y plataformas en la nube para el procesamiento y visualización de información.

Durante su intervención, remarcó la necesidad de fortalecer las estadísticas demográficas en el contexto de la ronda censal hacia 2030, complementando los censos nacionales con encuestas continuas que permitan generar indicadores con mayor nivel de desagregación.

El jefe del INEI destacó la importancia de aplicar de manera más sistemática el grado de urbanización, con el fin de mejorar la medición de las áreas urbano-rurales y fortalecer la comparabilidad internacional.