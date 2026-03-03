Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El miércoles 4 de marzo, el INEI participará además en la discusión abierta del Grupo Praia sobre estadísticas de gobernanza, espacio en el que se analizan instrumentos para medir participación ciudadana y discriminación
El miércoles 4 de marzo, el INEI participará además en la discusión abierta del Grupo Praia sobre estadísticas de gobernanza, espacio en el que se analizan instrumentos para medir participación ciudadana y discriminación
Por Redacción EC

Con el propósito de contribuir a la definición de estándares internacionales y presentar los avances del país en modernización estadística, el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dr. Gaspar Morán Flores, participa en el 57° período de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, que se desarrolla del 3 al 6 de marzo de 2026 en Nueva York, Estados Unidos de América.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: