En su mensaje a la Nación, el presidente Pedro Castillo expresó la voluntad de su gobierno de impulsar una política para el ingreso libre a las universidades. Este anuncio presidencial ha generado reacciones a favor y también en contra.

Esto fue lo que expresó el mandatario: “Impulsaremos gradualmente una política de ingreso libre a las universidades y educación superior. Este sistema funciona bien en otros países y consideramos que aquí pasará lo mismo”, dijo el mandatario el 28 de julio último en su mensaje a la Nación, desde el Congreso de la República.

En sintonía sobre lo dicho por el presidente Castillo, el rector de la Universidad Nacional de Trujillo, Carlos Vásquez Boyer, ha propuesto que en su casa de estudios se aplique el piloto para el ingreso libre a las universidades. En esta entrevista con El Comercio, la autoridad universitaria da detalles de su propuesta con cifras, montos y mecanismos para la competencia académica. Niega que esta modalidad de ingreso a la universidad vaya contra la calidad de la educación superior.

—¿Qué modelo plantean para el ingreso libre a las universidades?

Son dos modelos por los que podría optar el Gobierno. El primero es que el Estado financie absolutamente todo para hacer posible el acercamiento a la universidad [pública] de quienes salen del colegio. En Perú, todos los años salen 474 mil alumnos de secundaria. Es imposible que el Estado pueda viabilizar el ingreso a la universidad de esos 474 mil escolares. Por más presupuesto que se inyecte, es imposible.

—Entonces, ¿qué proponen?

Hemos hecho un cálculo. En el caso de la región La Libertad, egresaron de la secundaria 29.669 estudiantes. De ellos, tendrían ingreso directo a la universidad aquellos que han mostrado un récord académico aceptable en la secundaria y se ubican en el tercio superior. Así bajamos de 29.669 a 9.890.

—¿Hoy cuántos ingresan anualmente a la Universidad Nacional de Trujillo??

Tenemos 3.654 vacantes todos los años.

La Universidad Nacional de Trujillo fue fundada en los albores de la época republicana. Hoy es una de las universidades nacionales más importantes del país. (Foto: GEC)

—Entonces, con este modelo, la UNT triplicaría su número de estudiantes.

Exactamente. Hemos pensando en la posibilidad de que el Estado financie todo esto. Ahora que el presidente lo ha dicho, esperamos que sea consecuente y dé el financiamiento. Si fuera así, necesitaríamos 106 millones 426 mil soles, porque, según el INEI, el gasto que el Estado hace por cada universitario es de S/10.761. De esa manera sería posible tener como alumnos a estos 9.890 estudiantes, incluyendo a los 3.654 que ya recibimos.

—¿Los S/106 millones serían adicionales a los recursos que hoy reciben?

Sí, porque ahora contamos con S/241 millones anuales. Es el monto adicional que necesitaríamos.

—Ese dinero serviría para contratación de más docentes, más aulas, etc…

Sí, pero hay que tener en cuenta que nosotros ya tenemos infraestructura y veremos la forma de hacer un uso racional de la misma para que no haya capacidad ociosa. Fácilmente podríamos instaurar tres turnos: mañana, tarde y noche.

—¿El tercio superior será el único mecanismo de selección?

Ese es el primer criterio selectivo. Todos ingresan a estudios generales. Ahí, un gran número de alumnos se va a someter a criterios de restricción. Nadie puede subir al ciclo inmediato superior o ingresar a facultad si no sobrepasan el promedio ponderado que nosotros podríamos establecer. Por ejemplo, de 0 a 10, las becas OEA exigen una calificación de 8 para ingresar y mantenerse en la beca. Si eso lo convertimos al sistema vigesimal que usamos, implicaría un promedio ponderado de 16. Entonces, la pirámide se va achicando.

—Hay algunas críticas de parte de jóvenes que sí rindieron su examen de admisión para ingresar a la universidad y en muchos casos lo intentaron tres o cuatro veces para conseguirlo.

Esos jóvenes deben poner las barbas en remojo, porque la gente que va a egresar de la universidad será altamente calificada. Habrá una altísima competencia académica porque un tercer criterio restrictivo será el número de plazas [laborales] que el Estado establezca según la demanda de la sociedad. Por ejemplo, la OMS considera que por cada 10 mil habitantes se necesitan 23 médicos. Nosotros tenemos 13.6 médicos por cada 10 mil habitantes. Hay una necesidad y según eso se deben asignar las plazas. No queremos correr el riesgo de generar contingentes altísimos de profesionales que se dediquen a un oficio distinto del que estudiaron por falta de plazas.

—¿Considera que el ingreso a la universidad por examen de admisión es un esquema obsoleto de evaluación?

La verdad que sí. De cuántas personas hemos escuchado que no estudiaron para el examen de admisión, marcaron a la suerte e ingresaron. El examen de admisión no evalúa real y objetivamente [al estudiante]. Esta es una propuesta que venimos trabajando desde el año pasado sobre la base de cuestionar el vetusto proceso del examen de admisión que en nuestra universidad es muy riguroso, pero que no califica verdaderamente en función del perfil del ingresante y del egresado.

—¿Este mecanismo potenciaría la calidad universitaria?

Con los criterios selectivos y de restricción que acabo de mencionar, por supuesto que sí. Esto se basa en experiencias de otros países de América Latina. Este año 2021, 66 mil estudiantes se han inscrito en el primer ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires (UBA). De ellos, 20 mil han ido a la facultad de medicina, aproximadamente. Y obviamente no van a salir los 20 mil. Todo está en cómo las propias universidades comienzan a elaborar sus mecanismos de evaluación dirigidos a obtener la alta calidad en la formación profesional y los estudios generales se pueden hacer de forma virtual. Ahora lo estamos haciendo.

—¿Qué pasa si es que el Estado no puede financiar estos S/106 millones que requiere la universidad para ser piloto del ingreso libre?

En el supuesto que no tengamos de parte del Gobierno Central este presupuesto, nosotros planteamos que, si tenemos 3.654 vacantes, la diferencia de los estudiantes que no ingresan podríamos considerarlos como alumnos libres. ¿Qué significa? Significa que pueden matricularse en los cursos en los que que ingresantes están matriculados y llevar el mismo curso con el mismo contenido y la misma exigencia académica. Más adelante pueden volver a rendir el examen y si ingresan se les convalidan todos los cursos. El efecto de esto es no hacer perder el tiempo innecesariamente a un joven. ¿Cuántos alumnos han tenido que esperar cuatro o cinco años para ingresar a la facultad de medicina?

—¿Qué pasa si terminan la carrera y nunca aprobaron el examen de admisión?

La universidad certificaría a ese joven en las competencias que ha ido adquiriendo, de tal manera que no perdió el tiempo. Lo certificamos para que sea una persona que tenga una ocupación en la comunidad. En el caso de un médico puede ser un técnico de enfermería. No sé. Ya se verían las denominaciones, según sus competencias.

La figura del alumno libre no es nueva en nosotros. En la UNT, sobre la base de nuestra autonomía, hemos establecido que los estudiantes que postulan a posgrado y no ingresan pueden matricularse libremente. Estamos aplicando esto. Si al siguiente examen ingresa, se convalidan los cursos. Así lo estamos aplicando en posgrado.

—Entonces, esto también lo aplicarían en pregrado

Si no recibimos el presupuesto del Estado, nosotros estábamos pensando en empezar a ejecutar esta figura del alumno libre en pregrado. Claro que este alumno libre debería pagar una pensión significativa. Hemos sacado la cuenta. Ese alumno libre pagaría S/300 al año.

—¿Estas propuestas ya las entregaron al presidente Castillo?

La propuesta la hemos entregado y conversado con el señor ministro de Educación [Juan Cadillo] la semana pasada que estuvo acá. Además hemos tenido una larga reunión con funcionarios del Ministerio de Educación. Les hemos dado los detalles y les ha parecido muy novedoso. Ellos, los funcionarios, dicen que el presidente Castillo ha dispuesto con carácter de urgencia que vean nuestra propuesta y emitan un informe.

