Instalarán Secretaría de Ordenamiento Territorial y Gestión de Riesgo de Desastres

La Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) implementará una Secretaría de Ordenamiento Territorial y Gestión de Riesgo de Desastres para reforzar la prevención del país, informó a la agencia Andina el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina.



El funcionario explicó que la apertura de esta nueva oficina está prevista para abril y permitirá tener un ente rector en este rubro y reforzar la prevención. La nueva estrategia permitirá fortalecer el rol estatal para evitar desastres en las zonas en riesgo.



Molina señaló asimismo que se tiene como objetivo reubicar a poblaciones ubicadas en el cauce de los ríos para evitar que sucedan desastres como el de Mirave, en Tacna. Esta zona fue declarada como zona de riesgo no mitigable en el 2016; sin embargo, no se pudo concretar la reubicación de sus habitantes.



En este caso particular, el viceministro señaló que habrá diálogo para coordinar el lugar de reubicación; pero bajo ningún punto los pobladores permanecerán en zonas de riesgo.