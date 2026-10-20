El Perú se mantiene atento a la evolución de las condiciones climáticas ante las perspectivas de un nuevo episodio de El Niño Costero. Las previsiones meteorológicas advierten sobre posibles cambios en la intensidad y frecuencia de las precipitaciones durante los próximos meses, un escenario que mantiene en alerta a las autoridades y a las regiones más expuestas a eventos climáticos extremos.
Las precipitaciones registradas este martes 20 de octubre han provocado aniegos en distintos sectores de Piura, donde el agua acumulada en calles y viviendas dificulta el tránsito de peatones y vehículos. La situación también alcanza a localidades como Chulucanas, Tambogrande y Morropón, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles incrementos del caudal en quebradas y riachuelos.
En este contexto, sigue aquí el reporte del COEN sobre la situación en Piura, las zonas afectadas por las intensas lluvias y las acciones de respuesta ante las inundaciones. Revisa también las últimas actualizaciones de las autoridades y los pronósticos meteorológicos frente a la alerta por el fenómeno El Niño.