El Perú se mantiene atento a la evolución de las condiciones climáticas ante las perspectivas de un nuevo episodio de El Niño Costero. Las previsiones meteorológicas advierten sobre posibles cambios en la intensidad y frecuencia de las precipitaciones durante los próximos meses, un escenario que mantiene en alerta a las autoridades y a las regiones más expuestas a eventos climáticos extremos.

Las precipitaciones registradas este martes 20 de octubre han provocado aniegos en distintos sectores de Piura, donde el agua acumulada en calles y viviendas dificulta el tránsito de peatones y vehículos. La situación también alcanza a localidades como Chulucanas, Tambogrande y Morropón, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles incrementos del caudal en quebradas y riachuelos.

En este contexto, sigue aquí el reporte del COEN sobre la situación en Piura, las zonas afectadas por las intensas lluvias y las acciones de respuesta ante las inundaciones. Revisa también las últimas actualizaciones de las autoridades y los pronósticos meteorológicos frente a la alerta por el fenómeno El Niño.

🔴 Posible #ActivaciónDeQuebradas (nivel rojo) se registraría en las provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón (Piura) hasta el 21/10. | @Senamhiperu. https://t.co/EvgG8h0HtO — COEN - INDECI (@COENPeru) October 20, 2026

🔴 Se registrarían #LluviasIntensas (nivel rojo) hasta el 21/10 en algunas provincias de los departamentos de Piura y Tumbes, de acuerdo al aviso de corto plazo del @Senamhiperu. https://t.co/caFjH7FNkp — COEN - INDECI (@COENPeru) October 20, 2026

Emisión de Mensajería #SISMATE N° 223-2026 | Alerta por #lncendioForestal | #Cusco 📢 Se recomienda alejarse de la zona afectada y mantenerse atento a las indicaciones de las autoridades. https://t.co/nM4wQqw8qY — COEN - INDECI (@COENPeru) October 20, 2026