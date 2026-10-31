La Fiscalía de Prevención del Delito de Ayna (Ayacucho), en un trabajo articulado con la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad Distrital y autoridades comunales, realizó una inspección de campo en las zonas más afectadas por los recientes deslizamientos e inundaciones registrados en Kimbiri, provincia de La Convención (Cusco).

El fiscal provincial Juan Serapio Tucno Cusihuamán, señaló que se verificó el desprendimiento de lodo y piedras: 15 viviendas colapsadas y cerca de 50 damnificados, sin víctimas mortales. Constató el trabajo de maquinaria pesada para despejar áreas de refugio y la entrega de carpas y colchones.

Perú. Al caer el puente en Kimbiri se rescató a 5 personas y en el transcurso del día a otras 9. (Foto: Difusión)

En Santa Virginia, se levantó información sobre unos diez inmuebles con daños estructurales y familias que requerían empadronamiento y asistencia médica.

Tucno gestionó brigadas de la Red de Salud Cusco Vraem para evaluación física y soporte psicológico, y exhortó a la Municipalidad a aplicar los protocolos de gestión del riesgo, acelerar el registro de daños e implementar el Sistema de Alerta Temprana Comunitaria.

Acciones de respuesta

De acuerdo con las normativas e indicaciones de gestión de riesgos del INDECI, la implementación comunitaria de este sistema en Kimbiri busca activar mecanismos rápidos y organizados entre los propios vecinos ante nuevas crecidas pluviales.

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