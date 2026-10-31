Por Redacción EC

La Fiscalía de Prevención del Delito de Ayna (Ayacucho), en un trabajo articulado con la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad Distrital y autoridades comunales, realizó una inspección de campo en las zonas más afectadas por los recientes deslizamientos e inundaciones registrados en Kimbiri, provincia de La Convención (Cusco).

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