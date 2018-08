Investigan caso de feminicidio y tentativa en dos regiones del país

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra un sujeto investigado por intentar quemar a su ex pareja, en Áncash. Asimismo, la policía viene investigando el presunto feminicidio cometido por otro hombre en agravio de su ex pareja, en Huánuco. Luego, de cometer el crimen, este se suicidó.

Antonio Florencio Loli Tahua (49) es acusado de rociar combustible a Delfina Mejía Mendoza (49), madre de su hija, y amenazarla con un cuchillo en la ciudad de Nuevo Chimbote (Áncash). Él es investigado por el delito de tentativa de feminicidio, según lo dispuesto por la Corte Superior de Justicia del Santa.



Su arresto se dio el último domingo por los agentes de la comisaría de Familia. La tentativa de feminicidio se habría registrado durante la madrugada, en su vivienda ubicada en el asentamiento humano Villa Don Víctor.

En audiencia pública, el fiscal del Ministerio Público del Santa, Carlos Ramírez, sustentó que Antonio Loli, en estado de ebriedad, pretendió quitarle la vida a su ex pareja al arrojarle gasolina, luego de que ella acudiera a su casa para pedirle que la traslade en auto, de propiedad de ambos, hacia su chacra.

Añadió que ese mismo día el agresor acudió a la vivienda de la víctima para insultarla y amenazarla de muerte con un cuchillo. Agregó que en ambos casos, la intención de matarla no se concretó porque el hermano de la agraviada la defendió.

Por su parte, la defensa del procesado dijo que Antonio Loli le arrojó agua a su ex pareja y que no pretendía quitarle la vida como ella refiere. Además, sostuvo que las denuncias en su contra han sido realizadas para perjudicarlo y que no hay pruebas de las acusaciones.

Tras evaluar los elementos de convicción, el juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, Javier Carrión Basauri, ordenó que Antonio Loli, quien tenía una orden de protección por violencia familiar en su contra, fuera recluido en el penal de Chimbote hasta que duren las investigaciones y se determine su responsabilidad.

- Caso de feminicidio en Junín-

Celestina Bejarano Ramos (28) fue asesinada, presuntamente, por su ex pareja y padre de sus tres hijos, Hiber Lorenzo Juipa (31), en Huánuco. Luego, el sujeto luego fue hallado muerto por la policía.

El hombre, quien habría estado en aparente estado de ebriedad, se dirigió hasta el centro poblado de Chayna, distrito de Chacabamba, en la provincia de Yarowilva, donde habría hostigado a la mujer a fin de que retomaran la relación.

Al no conseguirlo, la golpeó salvajemente delante de sus hijos y luego sacó un arma de fuego y le disparó dos veces, a la altura del pómulo y el pecho. Algunos vecinos, alarmados por los disparos, corrieron hacia la vivienda y encontraron a los menores de 12, 8 y 4 años de edad junto al cuerpo de su madre.

Según las primeras investigaciones policiales, el sujeto luego de cometer el feminicidio corrió a un descampado donde ingirió un insecticida y luego se disparó a la altura de la boca.

*Con colaboración de Laura Urbina y Junior Meza.

