Decenas de padres de familia del colegio cristiano ecologista “Cristo Redentor”, en Iquitos , mostraron su preocupación esta tarde luego de observar carteles pegados en la fachada del centro educativo donde se menciona que los escolares seguirán asistiendo hasta el viernes 13 de marzo. Esta disposición desacata la suspensión de clases hasta el 30 de marzo impuesta hoy por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus en el país.

Los mensajes fueron pegados en la puerta principal de la institución educativa. Uno de ellos decía: “Señor padre de familia, se comunica que los días jueves y viernes la asistencia es normal, se entregará a los alumnos materiales de trabajo mientras dure la orden del Ministerio de Salud, sobre el mandato por el coronavirus”. En otro aviso, señala: “Los días jueves y viernes la asistencia será normal porque se estará entregando a los alumnos tareas académicas en las áreas de matemática, comunicación, ciencia y tecnología y educación cristiana para que los realicen en sus viviendas, volviendo a clases el 30 de marzo”.

El aviso, que asegura la continuidad de clases los días jueves y viernes, contraviene la disposición dictada hoy por el Ejecutivo (Foto: Daniel Carbajal)

Los padres de familia denunciaron que la directora de I.E.C.E “Cristo Redentor”, Genoveva Valles Win, hace caso omiso al mensaje de la nación que brindó esta mañana el presidente de la república, Martin Vizcarra, en el que se postergan las clases hasta el 30 de marzo para todos los colegios públicos y privados.

“Estamos sumamente preocupados porque la OMS aseguró que se trata de una pandemia que está yendo por todo el mundo. Nuestros niños no deben estar expuestos al riesgo de contraer esta enfermedad que ya cobró varias víctimas. Esperemos que la directora consideré la petición de los padres de familia para que mañana ya no vengan los alumnos. Yo no mandaré a mi menor hijo”, dijo a El Comercio un padre de familia que no quiso identificarse por temor a represalias.

Por su parte, el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Maynas, Lennie Armas Viera, informó que todas las instituciones educativas estarán cerradas para los alumnos y que solo los docentes y personal administrativo continuarán en los colegios para seguir trabajando en el mantenimiento de sus centros educativos.

“Primero es la prevención del Coronavirus, ya lo dijo el Jefe de Estado. En caso de continuar con esta medida, la directora Genoveva Valles, será denunciada penal y administrativamente por desacato a la autoridad y por poner en riesgo de los estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria. Nosotros como UGEL Maynas, ya se está tomando acciones y mañana estará una comitiva para enviar a los alumnos a sus viviendas. Asimismo, pedimos a los padres de familia que no envíen a sus pequeños hijos al colegio”, sostuvo Armas Viera, director UGEL Maynas.

