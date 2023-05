El caso del bebé de 11 meses asesinado en la ciudad de Iquitos dio un giro de 360° después que Vanesa Cachique, madre de la víctima, denunciara al padre de haber ordenado el crimen ocurrido en el puente Nanay.

En diálogo con Reporte Semanal, afirmó que su pareja planeó el homicidio porque no quería pagar los S/ 1,600 de pensión alimentaria que le exigía.

“Si querían matarte, me hubiesen matado, pero no a mi hijo. Sé que tú tienes la culpa, yo sé que tú has matado a mi hijo. Lo hiciste para que no me des la pensión, para que te vayas seguro con tu mujer que tienes en Lima”, relató la progenitora del pequeño Estefano.

Declaraciones del papá de 11 meses que murió en Iquitos

Investigación preliminar

La Fiscalía anunció una investigación preliminar contra los padres del bebe por brindar “versiones contradictorias” durante el interrogatorio al describir detalles del asalto.

Según informes, Jesús Bautista y Vanessa Cachique relataron por separado cómo fueron interceptados en el puente Nanay por los delincuentes hasta el momento en que apuñalaron con un cuchillo al bebé.

El padre detalló que intentaron atacarlo y posteriormente se fueron contra su pareja, quien alegó que la agredieron de frente a ella mientras tenía en brazos a su pequeño.

“El Ministerio del Interior (Mininter), a través del Programa de Recompensas, ofrece un beneficio económico de hasta S/150 000 por información relevante que permita identificar, ubicar y capturar a quienes resulten responsables de la muerte de un bebé de 11 meses”, precisa un documento.

⚠ El Ministerio del Interior, a través del Programa de Recompensas, ofrece una recompensa de hasta S/150 000 por información relevante que permita identificar, ubicar y capturar a quienes resulten responsables de la muerte de un bebé de 11 meses, quien fue acuchillado durante un… pic.twitter.com/euqicgnbfi — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) May 12, 2023

