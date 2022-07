Un adolescente de 15 años de edad desapareció en las aguas del río Nanay, en Iquitos (Loreto), cuando participaba de una competencia de nado llamada “Triatlón 2022″. La madre del menor denunció que hubo una mala organización durante el evento deportivo.

Ocurrió este fin de semana en el balneario Santa Clara. Allí se conoció que el joven nadador, de nombre Pier, ocupaba uno de los primeros puestos durante la competencia.

MIRA AQUÍ | Iquitos: cómo afectó la salud mental a los estudiantes en Pandemia

Sin embargo, en una de las pruebas finales, desapareció de manera sorpresiva a pocos metros de llegar a la orilla.

VIDEO RECOMENDADO

Testigos y participantes del torneo presumen que el joven nadador habría sufrido un calambre antes de completar el recorrido (1,5 km), mientras que otros señalan que una moto acuática generó olas que terminaron hundiendo al deportista.

REVISA AQUÍ | Lago Sandoval: cómo llegar a la maravilla amazónica y observar sus exóticas especies

Menor desapareció cuando estaba a punto de llegar a la orilla. (Foto: Facebook)

Denuncia

Por su parte, Nervy Tangulo, madre del nadador, denunció una presunta mala organización del evento. “No había la Policía de salvataje, no había la Marina, Capitanía de puerto, no había primeros auxilios(...) yo lo que puedo pedir es que las autoridades no desistan en la búsqueda hasta el día que se tenga que encintar a mi hijo”, manifestó.

Guardacostas de la Unidad de Salvataje y rescate de la Policía, la Marina y los bomberos, vienen realizando las labores de búsqueda a fin de dar con el cuerpo del adolescente.