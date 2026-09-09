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Resumen

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Con la tensión que involucra ser parte de uno de los eventos más grandes y de mayor alcance en el país, pero con una predisposición única, conversamos con uno de los pilares de la Teletón 2026, Ismael La Rosa. El destacado actor, productor y empresario peruano compartió detalles de una faceta, tal vez, poco conocida para el público que lo vio brillar en las pantallas del cine y la televisión.

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Entrevista