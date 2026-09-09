Con la tensión que involucra ser parte de uno de los eventos más grandes y de mayor alcance en el país, pero con una predisposición única, conversamos con uno de los pilares de la Teletón 2026, Ismael La Rosa. El destacado actor, productor y empresario peruano compartió detalles de una faceta, tal vez, poco conocida para el público que lo vio brillar en las pantallas del cine y la televisión.

Además, remarca la importancia de sumarse a la causa que buscará superar lo recaudado en la última edición con los S/ 9,168,510. Será una difícil tarea que se extenderá por 26 horas y aquí su reflexión e historia.

¿Qué expectativas y cómo manejar los nervios a pocas horas de iniciar la jornada?

A ver, los nervios no se pierden nunca, por más que uno tiene ya casi veintinueve años de trayectoria artística. Estoy súper entusiasmado, emocionado. Mi propósito de vida es crear para servir. Así como soy bombero voluntario, tengo otros proyectos que siempre han estado al servicio.

Después de 12 años de trabajar y vivir en el extranjero, trabajando principalmente como actor en Telemundo, Univisión, Televisa, etcétera, tomo la decisión de regresar a Perú por patriota, para poder devolverle al Perú lo que había aprendido afuera de promover el arte, la cultura y la educación de manera innovadora, sostenida, pero fomentando la integración familiar, los valores y la elevación de la conciencia en nuestra sociedad.

Esto te lo pongo como antecedente de lo que yo vengo haciendo a lo largo de toda mi vida. He hecho misiones médicas internacionales desde cuando vivía en Estados Unidos en el 2013 hacia Amazonas, atendiendo pacientes de extrema pobreza, más de cuatro mil en el Hospital Virgen de Fátima, y he participado en diferentes formas en la Teletón.

Y te doy todo este antecedente porque de alguna manera u otra he estado involucrado con la Teletón, pero nunca como conductor. Entonces, me llena de mucho orgullo, de mucha gratitud, de mucho entusiasmo, pero sobre todo con unas ganas tan grandes de poder ayudar más, de poder poner mi granito de arena para poder no solamente cumplir, sino superar la meta, porque al final de cuentas se trata de los niños y niñas y adolescentes y las familias que requieren de este apoyo.

¿Y cómo se dio el contacto para ahora apoyar desde la conducción del evento?

Bien, yo muy feliz. O sea, me llamaron y dijeron que estaban pensando en mí, bueno, y en Virna (Flores) además. Igual quería saber cuáles eran las características, qué requerían de mí, el tiempo, sobre todo el tiempo, porque ahorita estoy muy enfocado en esta plataforma educativa gratuita que tengo, que vengo impactando más de 315 mil alumnos a lo largo y ancho de todo el Perú.

Entonces, estoy muy ocupado en ese lado. Acabo de terminar de hacer una película en Barcelona, entonces como que se junta todo. Más era una cuestión de tiempo y de disposición que otra cosa, porque cuando yo me comprometo en algo, lo cumplo a cabalidad. Y como te digo, siempre tratando de poner mi granito de arena y toda mi energía positiva.

Ismael La Rosa luce sonriente instantes previos a la conferencia de lanzamiento oficial de la Teletón 2026. (Foto: Mario Zapata: Grupo El Comercio)

¿Qué le dirías a las familias que tienen, tal vez, a un niño que padece alguna enfermedad, y están a la espera de una oportunidad para ser atendidos en la clínica San Juan de Dios?

Es una extraordinaria pregunta, pero yo no le diría tanto a la familia. Yo le diría más bien al público que va a estar en esta etapa, en esta Teletón, que pueda escuchar ese testimonio, de que sepa que hay cientos de familias esperando y que requieren y necesitan esa oportunidad, y para que ellos puedan entrar necesitamos levantar los fondos.

Es así de simple. A esa familia lo único que les puedo decir es: no pierdan la fe, que confíen en el orden divino y den gracias por el milagro ya realizado, porque definitivamente la ayuda viene en camino. Cuando uno pone a disposición, digamos, su corazón, su energía y le agradece a Dios, este, por adelantado, pues yo creo fielmente que vienen los resultados.

¿Qué mensaje le dejarías precisamente al público que, a veces, dice: ‘No, pero un sol, cinco soles, ¿para qué voy a donar?, no suma en nada’?

Somos 33 millones de personas. Si cada uno de nosotros diera un sol, ahí está tu respuesta. Superaríamos tres veces la meta. Un sol por persona. No es ayuda pequeña. Es más, y no tiene que ser un gran monto y sentirte avergonzado. No importa si son 50 céntimos, 10 céntimos, no importa. Y no importa, ¿sabes por qué? Porque al final de cuentas es la energía.

Todo lo que tú das regresa. Todo lo que tú siembras y cultivas, cosechas. Entonces, si tú quieres sembrar y cultivar en alguna época donde tú requieras ayuda, pues empieza dándolo tú. Porque si tú estás esperando que solamente la gente te ayude cuando tú lo necesitas y tú no ayudas a otros, entonces la ayuda no va a llegar, porque uno recibe lo que da.

Y yo creo que ese es el mensaje. El mensaje es unirnos para algo mucho más grande, con un propósito mucho más grande que nosotros mismos. Esto, como digo yo, simplemente aquí estoy como un instrumento de bendición. A mí utilícenme. Si es para el bien y el bienestar de otras personas, yo estoy a disposición al cien por cien.

¿Cuándo será la Teletón 2026?

La Teletón 2026 se realizará el viernes 11 y sábado 12 de setiembre, con transmisión a través de América Multimedia, TV Perú y plataformas digitales.

¿Cuál es la meta de la Teletón 2026?

Este año, la meta nacional es alcanzar S/ 9,168,510, un sol más que lo alcanzado el año anterior, para continuar financiando procesos de rehabilitación de niñas y niños en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema.

En esta recta final, Fundación Teletón Perú hizo un llamado al empresariado a sumarse y movilizar también a sus colaboradores, clientes y comunidades.

¿Cómo donar en la Teletón 2026?

Las donaciones pueden realizarse a través de Yape al 989 361 677, en las cajas de Plaza Vea, Vivanda, Mass, Makro y Promart, y mediante los demás canales oficiales disponibles en teleton.pe. Con este Campanazo, la Bolsa de Valores de Lima y Fundación Teletón Perú renovaron el llamado a empresas, instituciones y ciudadanos a sumarse a la jornada nacional del 11 y 12 de septiembre.

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