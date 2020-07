JB: “Dina Páucar representa a la mujer peruana; mi paisana, no”

Has vuelto a Frecuencia Latina después de dos años y, pese a la controversia que generan dos personajes tuyos, la Paisana Jacinta y el Negro Mama, los trajiste de vuelta también. ¿Por qué?

Porque soy una persona libre. Yo soy un artista que tiene el derecho y la libertad de expresar su arte. Es cierto, el Negro Mama y la Paisana Jacinta son los personajes más controversiales de todos los que tengo, pero también son los más queridos. Si haces una encuesta, es más la gente que los quiere que los que están en contra de ellos. Pero yo respeto a las minorías y eso me ha llevado a sentarme con integrantes de Lundu [Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos], por ejemplo, para saber cuáles son sus argumentos para estar en contra del personaje de manera tan radical, a tal punto que quieren que salga de la pantalla.

Les molesta que hagas un estereotipo de las mujeres andinas, que sugieras que todas son paisanas sin dientes, desaseadas, ‘lorneables’.

Pero esa no es la intención. La Paisana es un personaje ficticio que yo creé y que tiene un nombre, que es Jacinta. Además tiene un esposo, que nunca se ha visto en pantalla y que se llama Wasaberto, y en Wikipedia hasta puedes ver que ella es de Chongomarca. Esas señoras han salido con un cartel donde dice: “Yo no soy Jacinta”. Eso nunca lo he entendido.

¿Por qué?

Porque yo nunca he dicho que mi personaje represente a la mujer peruana. A la mujer peruana la puede representar, no sé, quizá Dina Páucar, que es una provinciana que llegó a Lima y pasó lo que la Paisana Jacinta: fue discriminada, maltratada, vendió golosinas en la calle y, sin embargo, salió adelante. Dina Páucar sí representa a la mujer peruana para mí. Jacinta, no. Pero mi paisana es una realidad del país que existe y que muchas mujeres no quieren ver porque no desean mirar para atrás, porque ya se superaron.

